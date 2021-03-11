並不是所有人都必須上大學或者當醫生。小武說，他說得老氣橫秋。

在靈魂上，說不定小武比她老。郁歡不只一次這樣想。

轉一年，小武升到了初中二年，人也開始長個，而且長出了淡淡的小鬍鬚，這讓做母親的郁歡又感動，又有點不願接受。那個在懷中貓一樣的小嬰兒，如今長成了一個生機勃勃的生命。這生命讓她回顧自己的青春，唏噓不已。

兩年的時間，小武從一個小孩變成了一個青少年。現在他長出喉結了，說話發出京劇小生一樣的聲音，性格也改變了很多，他不再喜歡跟郁歡一起上街。有一天他們下地鐵 時，郁歡習慣地想拉他的手，卻沒有拉到，小武躲開了。這讓郁歡很失落。

當然還有更失落的事情，當郁歡認為重金屬音樂過於喧囂不能接受時，小武說：世界是我們的。

世界是小武他們的，他們開始走向人生舞台。而郁歡看到自己，開始從舞台上向後退，或者走下舞台，站在觀眾席上，給小武們鼓掌喝采。小武的骨胳開始硬起來，曬黑的臉上出現了自由奔放的表情。

有一天郁歡收拾東西，在抽屜裡看到一捲紙，是剛來時小武畫的《西遊記》。郁歡一頁頁翻，看到那些幼稚的畫，有一種豐富的喜悅。翻到最後一頁，卻是那張曬經石，郁歡將那曬經石舉起來，對著陽光看了很久，看那塊大石頭上面一捲捲經書，有些平攤著、有些捲曲著，是如此生動形象。幾個小人有蹲有站，都在忙碌。

郁歡想，經歷了這兩年的光景，小武如今終於習慣了英語法語，很少看《西遊記》了。他還記得這塊曬經石嗎？還記得那些被打過的妖精嗎？郁歡這樣想時有些感傷。（一四）

➤➤➤小武上學（一三）