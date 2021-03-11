世界語的理念是支持不同民族與文化間，人與人彼此的忍讓與尊重，而溝通是理解不可或缺的部分。如果透過一種中性語言來溝通，會讓人感覺這種「相會」是平等互惠的。施先生自己動手編輯了一份世界語期刊，用複寫紙謄寫，每期發行量為五份。他在研究世界語的同時，還在潛心打造一種新的文字。由於新文字的詞源來自於烏拉爾語系中的一個分支，而他的身分根本無法查閱相關的書籍和資料，「造字」工作進展緩慢，這讓他很苦惱。

此後的幾年，我成為這間陋室的常客……

與施光雋先生愈親近，愈能感受到他的大智慧。是的，誰也無法拒絕一個「戴帽」右派閱讀和學習領袖語錄，而他卻能讓各種外文版的「紅寶書」成為研究語言的工具。這讓人不由得想起奧地利作家斯蒂芬‧茨威格的小說 《象棋的故事》──一位奧地利律師因祕密參與管理大修道院和哈布斯堡皇室成員的財產，遭到納粹的逮捕，逼迫他說出財富的藏地。在等候審訊的間隙，他意外地從掛在衣架上的獄警大衣口袋裡，「偷」走一本國際象棋棋譜。之後在獄中他潛心鑽研，出獄後成為所向披靡的棋壇怪傑……毋庸置疑，有識之士不管在多麼惡劣的逆境中，都能機智地運用手頭僅存的資源，把事情做到極致。

不管幹什麼，施光雋都極端的忘我。他做為廠裡唯一的裝卸工和搬運工，每天都要從事繁重的體力勞動。但他把這些又髒又累的活視為一種人生的歷練，他經常用孟夫子的話：「天將降大任於斯人也，必先苦其心志、勞其筋骨、餓其體膚……」以此來激勵自己。

他的休息時間被精準地進行了分割，床頭上黏著這樣一張字條──世界語八十分鐘、朝鮮語四十分鐘、日語三十分鐘、研究新文字六十分鐘、編輯期刊四十分鐘……睡眠六小時。（八）

➤➤➤世界語先生（七）