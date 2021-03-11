贊巴諾粗暴冷漠，傑索米納柔和友善。傑索米納總想嘗試幸福，贊巴諾卻無動於衷。傑索米納結識了一個走鋼索、拉小提琴的小丑，曾告訴她連一個小石子都是有用處的，深深啟發了傑索米納。贊巴諾和小丑起了衝突，後來贊巴諾不小心殺了小丑，傑索米納崩潰後被贊巴諾拋棄，死在海邊的一個小鎮。結尾是贊巴諾倒在沙灘上飲泣的場景。

在蓓拉強力推薦下，吉克陪著蓓拉重看了一次《大路》。到了電影 的最後一幕，蓓拉趴倒在床上連哭了十五分鐘，彷彿用盡整個身體的力氣，全身都在顫抖。

當時吉克不明白蓓拉的想法，也不能體會她的感受，只是抱著蓓拉由她痛哭，像等待一場風暴的結束，等她自己安靜下來。蓓拉坐起來之後，只是說了一句「沒事」。

二十年後，吉克終於找到了一些文字，來描述這部電影對於他的意義。雖然他仍然不知道這個故事對蓓拉意味著什麼，但他至少可以把自己的想法和情感表達出來。

贊巴諾的無知與盲目導致他對自己和他人的殘暴行為，不斷重複對美的無視與對愛的踐踏，持續地摧殘生命。

悲劇往往建立在主角遲來的領悟。在一切都離他而去之後，才發現自己曾經擁有，在孤獨寂寞時，才想起曾經有多少機會體會柔情和陪伴。

吉克並不覺得自己錯過了什麼，也許蓓拉曾經體驗過贊巴諾的傷痛吧！她曾對吉克表示過：「我的過去有很多黑暗，並不像你那麼明亮」。

吉克的記憶中，和蓓拉在一起的日子，多半是明朗而充滿樂趣的。蓓拉喜歡戶外活動，他們經常去登山、露營、看海。雖然蓓拉偶爾會突然深沉起來，說她還有未能從中解脫出來的往事，但那對吉克就像晴時多雲，等一等烏雲也就飄過去了。

有一天，吉克和蓓拉來到美國 和加拿大邊境 附近的一個湖邊，靠近目的地時太陽已經下山。他們趁著天還沒黑，趕緊買了柴火。到達營地時，營地已經快要客滿，再遲一步就不能進了。

兩人好不容易在湖邊找到一個空位，迅速搭好帳篷。帳篷剛搭好就下起雨來，柴火注定用不上。

那天晚上，蓓拉緊緊地抱著吉克說：「我好害怕。我們會掉進湖裡嗎？」

這是蓓拉第一次。也是唯一一次對吉克表示她的恐懼。她很少在任何人面前，表現出情感上的軟弱，看《大路》那天，已經快到她的極限了。

吉克聽到雨聲和浪聲都很大，而且他們的帳篷就在水邊，水要是漲上來，很可能就會被淹沒。但是，他確信一切都安好，即使他們掉進湖裡，也會安然無恙。也許因為年輕，在危險中容易感到興奮而不是懼怕。也許因為吉克珍惜和蓓拉在一起的任何機會，他沉著得令人懷疑是冷漠的表現。

吉克不確定蓓拉是否會長久和他在一起，可是這天晚上，他抱著蓓拉，就像過了一生一世。

他想起高中時允許他陪著走回家，最後只給他一個微笑的女孩。那個微笑也是一生一世。

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2003年，沒有了蓓拉的吉克已經和麗莎在一起住了兩年。吉克喜歡她的陪伴，但也就喜歡了兩年。

麗莎有一張美麗的面孔，柔和的歌聲，除此之外，吉克也說不出別的。他覺得多一個人在家，可以分享好吃、好玩的，沒什麼不好。但是他覺得一個人也行，因此從不表示想要長久在一起。連想要常常在一起都沒有表示，這令麗莎感到不滿。

麗莎覺得吉克太獨立了，獨立得讓她感覺不到對她的喜歡和需要。她不僅渴望被寵愛，也渴望被需要。

「多陪陪我嘛！不要那麼辛勤工作！」麗莎對吉克撒嬌。

「那我會負擔不起你想要的奢侈品哦！買這買那，還要度假。」吉克說的是實話。

「沒關係，多跟我在一起嘛！」

「好吧！」吉克盡量早下班，每天陪麗莎在家，吃飯、睡覺、看電視。（二）

➤➤➤消失的秋天（一）