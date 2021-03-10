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緬甸軍政府殺紅眼？修女下跪、基層叛逃…異議校長慘死

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陌生地（四）

章緣

「餓了？去吃點，睡覺，明天醒來，會好多。」艾諾默默看了她幾秒鐘，她注意到他的手微微顫抖，「我不把你反鎖，怕萬一，火警什麼的。但是你絕對，不可以出去。」

「有誰會知道呢？這裡連個鬼影子也沒。」她想到那個看似虛設的崗哨。

「他們會知道的。」艾諾說完便走掉了，門「砰一」聲關上。

她打開門，艾諾已經消失了，只聽到他快速下樓的腳步聲。艾諾在怕什麼呢？他們是誰？

這個破公寓，二十五平方米，最多不超過三十。灰白塑料板鋪地、灰白的牆，只有一扇窗，掛著褪色的赭紅塑膠布，窗邊一張四腳鐵柱的單人床。另一頭有張咖啡色檯面，一個櫥櫃，水槽、小冰櫃和電磁爐。

尿意很急，還好一扇小門後有沖水馬桶。她半蹲著沒敢坐上去，一邊尿，一邊打量。牆上拉出一個水龍頭，看來這也是洗澡的地方。沖水後，黃水從馬桶底座緩緩滲出。她第一次懷著感恩的心情，回憶在深山溝裡的那個單位，已經體驗過那種苦，眼前的算什麼？該死的是她在度假模式。

她擰開水龍頭，就著細流的水洗了手。

2

請打開遮陽板，女士！

她睜開眼睛，天花板的黃燈光射進她眼睛。她在哪裡？啊，想起來了，倒了八輩子楣。她坐起來，頸脖和大腿被臭蟲咬了，紅腫發癢。竟然就這樣睡著，沒洗臉，也沒吃東西。她記得自己想燒開水，但是沒有水壼。她奔向自己的行李，那是來自文明國度屬於她的物件。

行李拉杆上掛了一個購物袋，裡頭有兩瓶水、一袋白土司、一瓶黃澄澄的果醬，還有一個體溫計。她必須每天兩次記錄體溫。水銀體溫計？她沒用過，耳溫槍方便快速多了。

她灌了大半瓶水。睡了一覺，體力恢復不少，頭腦也清楚多了。就是三天嘛。（四）

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