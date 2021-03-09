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小武上學（一二）

陸蔚青

我們在一起過了三年，很快樂的時光。但後來她愛上了別人，就走了，把孩子留給我。我很幸運，就這樣有了一個兒子。他是一個天才長跑運動員，他的速度飛快，他讓我驕傲。但他有一個問題，自從吉娜走了，他就很少說話了。我也不知道他在想什麼，但我想他沒有問題。他很陽光，你從他的眼睛裡能看出來，他很安靜、很柔和。但現在警察帶走了他，說他涉及一個販毒集團。這個我不敢相信，我只知道他是個好孩子。

混江龍的臉色十分難看，郁歡一時不知如何安慰他。

我不知道能不能再看見他，我快死了。他說。

混江龍死得很快。兩天之後，郁歡的店裡來了兩個女人，她們都有與混江龍一樣的細長身材和臉龐。她們說來告知一下，她們是混江龍的姊妹，來處理混江龍的後事。

吸塵器蘇菲和她們一起來，兩姊妹十分禮貌地微笑著，靦腆而友好，郁歡能看出她們應該是生活在小城的女子。蘇菲和她們並肩而站，讓郁歡對蘇菲深有好感。混江龍或者有複雜的人生和許多女人，但他最後的這一個女友卻是好的，她接待了混江龍的家人。

混江龍的姊妹帶走了皮特，這是皮特人生的再一次轉移。沒有人知道皮特在被領養之前走過多少人家，他總是被陌生人領走，進入陌生人的家庭。

祝他好運。吸塵器蘇菲說。

那時候瑪麗亞已經成為郁歡的好友。她們不僅一起喝咖啡，也去逛商場。每次逛了商場出來，瑪麗亞喜歡在街上走走。她們每走一條街，瑪麗亞總是會告訴郁歡一些事情，比如每一棟房子裡的主人是誰，他是幹什麼的、長得什麼樣。（一二）

警察 咖啡

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