他估計妻子不想在外孫面前露出破綻。唉！他的心裡嘆了一聲，淪落至此，難不成是上天的懲罰？他和妻子一世冷漠，形同陌路，但卻終究相守，並未分開。最初是為了女兒，後來是因為面子，他們這代人把面子看得比什麼都重要。為了面子，他們維持了家庭的完整，這個所謂的完整也綑綁了他們一生。就是現在，他們的女兒、女婿其實也未必完全明白他和妻子之間真實的關係。

「這個是疣鼻天鵝。」身後傳來妻子的聲音。

啊！疣鼻天鵝，他知道的。傳說中的疣鼻天鵝一生都不會發聲，只在臨死前會唱出一首動聽的歌曲，這就是所謂的「天鵝之歌」。他一生鍾愛的音樂《天鵝之歌》也是舒伯特死後，後人才為其命名的。

這就是宿命嗎？難道上天讓他在此聽一次真實的天鵝之歌嗎？難道自己的天鵝之歌也即將唱響嗎？

悲哀和無奈的情緒海潮般襲來，瞬間便淹沒了他。渾濁的眼淚盈滿眼眶，視線越發模糊昏暗，他索性閉上雙眼，不再看這再也看不清的景色和人影。

很奇怪，只要他一閉上眼睛，便會進入另一個世界，安靜而平和。隱隱的，似有若無的，舒緩的《天鵝之歌》的旋律時隱時現。他沉醉於這個奇特的世界裡，時光停滯，思緒開始漫無邊際地飄。

一聲淒厲的叫聲傳來，周圍一片喧嘩。是天鵝的叫聲嗎？第一次聽到吔！好像不吉利呀！眾說紛紜，彷彿每個人都躁動起來。

唯有他置若罔聞，記憶再一次回到五歲之前的日子，他坐在生母的懷裡，生母的面貌依舊是一團模糊的影子。老式的留聲機裡，飄著《天鵝之歌》的旋律……（全文完）