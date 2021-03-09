有位學生回過神來，質問施光雋：「你是幹什麼的？學校哪個單位的？」

「我是個工人，校辦工廠的。」施光雋的回答滴水不漏。

「你怎麼還會日語？」

施光雋很冷靜地說：「抗戰期間，我在鄉下外婆家避難，那裡是水鄉，也是游擊區。看到過一本編寫的日語會話手冊，是針對日本 士兵進行反戰宣傳的，所以會一些簡單的日語。」

學生們揪著林嘉木的手鬆開了，不過仍心有不甘。一位學生再接再厲，追問道：「一個工人怎麼懂日語的詞義？」

「怎麼，大學生就可以瞧不起工人嗎？」圍觀的人群中有人發出不滿的回應。

領頭的學生察覺到周圍人的敵意，只想著就坡下驢，他揚了揚手，丟下施光雋和林嘉木，與同學們一哄而散……

林嘉木怎麼也沒想到，兩句閒言碎語，竟然差點兒讓自己身陷囹圄。隨後又神奇地被搭救，危局得以化解。他一時沒反應過來，站在原地躑躅發呆。

施光雋沒看林嘉木，卻面帶感激地掃了一眼圍觀人群，隨後轉身拉起排子車離去。林嘉木到這會兒才緩過神來，推了推滑落到鼻尖的眼鏡，扶起自行車，怔怔地看著施光雋遠去的背影……

我瞄了一眼林嘉木，他的臉上寫滿了悲哀。

此後的幾年，我與施光雋再未見面。

3

最後兩屆大學生終於離校了，校園裡突然冷清下來。一所靠全國招生 、教書育人的學校瞬間變得無所事事、百無聊賴。人們終於想明白了，閒著也是閒著，不能育人，還不能造人嗎？一些人家追趕上「計生條例」頒布前的「末班車」，忙著「添丁增口」。我的一些髮小陡然增添了弟弟或妹妹。（六）