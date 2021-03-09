吳孟芸／圖

外頭的熱氣襲來，她像從水底浮上水面，看到幾個石灰泥的大柱子，托住一條公路，車子在上頭呼呼地跑。公路下停了一些車，等著拉客或是其他，有人在哇哇叫喊著什麼。已是黃昏。

胖女人手裡突然多了個噴霧器，對著她從頭到腳狂噴一氣，行李也不放過。「好了，消毒完畢。記住，在檢測 結果出來前，不得外出。」女人指著外頭，一部黑色小轎車，車門打開，一個戴口罩男人快步朝她們走來。此時身後的門「砰」地關上，她使勁推。嘿！哈囉？一秒鐘前，她恨不能插翅離開這個鬼機場，現在覺得裡頭可能更安全。她無法再保持鎮定，有如見多識廣的專業女性。

這些人以檢疫之名，要把她帶到哪裡去？

男人一把攫過她的行李，扔進破車的後車廂。

「嘿，你在做什麼？」

男人抬頭，捕蠅草的眼睛。「快，這裡不能停車。」

是艾諾。她鬆了口氣。艾諾快速繞了個大彎，逃命似地上了公路。

「說這裡有傳染病？你為什麼沒說？你知道我剛才簡直是……」

「啊！你要戴好口罩，不可以摘下來。」

艾諾的回答就像是沒回答，只是安撫地碰碰她的手臂。她遂不再開口，雖然有滿腹疑問。

這裡換接另一條公路了，這裡靠右下高速了，車子開在大路上、小路上，進入一個小鎮，她以為到了，但是車子繼續往前。她閉上眼睛，嘴巴乾苦，胃痙攣，失去了時間概念……

車停，引擎聲沒了。她睜開眼睛，眼前是艾諾的大圓眼睛，露出眼白。

「我們到了。」

艾諾把車子停在雜草叢生的空地上，拎起大行李輕鬆往前走。這是一片舊公寓房，每樓六層，整齊排列，四周不見人影。如不是幾個窗戶後透出燈光，她都要懷疑這是什麼廢棄的舊樓，或是根本沒蓋好的爛尾樓。經過一個崗哨，一個戴口罩、穿制服的警衛站在進口處，哨亭裡還有一個。艾諾喊了句什麼，警衛揮揮手讓他們進去。

到了其中一棟，艾諾帶頭爬樓梯，爬到第四層停下。沒有電梯。她知道艾諾不是有錢人，但能去歐洲旅行、曾經學醫、有聰明風趣的談吐，怎麼樣也是中產階級吧！她沒有想到會住在這樣的地方。

她不是沒住過簡陋的所在，為了工作，她曾住在比這條件更差的地方，窗戶沒有玻璃、用水要去井裡打，到處是蒼蠅、蚊子和大蜘蛛，吃什麼都拉肚子，而那個戶外廁所……不過，那是工作，現在她是度假啊！她調穩呼吸。今晚可以對付過一晚，明天就搬到酒店去。

艾諾打開房門，一股霉氣。「我朋友的地方，借給你，有吃的、有毛巾，有床單、枕頭、被子什麼的，有自來水和電爐，你會好好的。」

艾諾把基本的生活配備，說得好像是五星級酒店。她悶得喘不過氣，一把拉下口罩。

艾諾退後了一步，「哦，不，你不可以。」他再退一步，摸摸自己的口罩是否戴得嚴密。「聽我說，我冒了大危險接你，檢疫隔離要三天。」

「三天？開什麼玩笑？我只有五天，不，四天！」她驚呼，「我沒有病啊！是你們這裡，你們這裡有傳染病，我來的地方沒有啊！為什麼把我關起來？」

「冷靜點，他們沒告訴你嗎？過去這一天，你出發的城市，爆發疫情 ，那個，我們之前也有，已經控制住。現在，輪到地球另一邊。」

「真的？」她半信半疑，「這裡有無線網路嗎？」

「沒有，我的手機 有，不能借你。事實上，我依法，不能跟你在同個地方，只能送吃的。有什麼緊急需要，找我。」

「我怎麼找你？」

「我每天都會來。」

「你要把我一個人丟在這裡？」

艾諾看著她，長睫毛沉重地搧動，眼神裡沒有重逢的快樂、沒有一點激動，有的只是謹慎的揣度。她發現一切都錯了。不但踏上這個旅程是個錯誤，他們剛才的重逢也錯了。一年不見，他們早又是陌生人。

本來這陌生可以是催情的、可以是刺激的，只要一個緊緊的擁抱、一個深深的吻，他們就又是一對愛侶。但現在她成了囚徒，他不過是獄卒。她感受不到他的魅力，只覺得他在抗拒著什麼、懼怕著什麼。他也感覺不到她的魅力，那曾經令他欲罷不能的銷魂魅力。他們曾有過那樣的默契，總是分毫不差接住對方的話頭，以機智幽默娛樂對方。瞧現在他們都說了什麼？

她把口罩戴上，讓他不再害怕，調動所有風情在眼裡，傳達她需要他。「謝謝你來接我，這真是一個想像不到的麻煩，但是，我們會度過的，是吧！我們還是有機會去你那個小酒館，到那時，我們要喝個痛快。」

艾諾的眉頭鬆開了，「是的、是的，都是出人意表的。如果你知道，這個傳染病有多……可怕，你就知道，我們必須這樣做。」

艾諾把燈打開，昏黃的燈光，來自天花板中央一個大燈泡，她很少見到這樣沒有燈罩的燈。但她安慰自己，至少這屋子不是黑的。（三）