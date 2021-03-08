轉念一想，人生其實還是有某種意義的，只是這個意義經常被掩埋在各種衣食住行和吃喝拉撒之後，以某種深邃的形式存在。這個發現，讓郁歡突然開始重新審視自己的生活。

這時她就會感到某種困惑，有點像不知是莊子還是蝴蝶。她神神叨叨地去查周公解夢，然後再去看弗洛伊德，還去看十二星座。這是個神祕世界，她力圖了解完整。她同時想起自己的生活，還有在生活中遇見的各色人等，那些即使很熟悉的面孔，好像也含有某種寓意。

她坐在椅子裡，慢慢向後仰一仰，窗子外的人就更遠一點。紐曼街此時安靜，沿著梅爾街一直望進去，高大的楓樹掩映著街道，一隻黑貓正在過馬路。牠走得緩慢而從容，好像這是牠的世界。郁歡好像在看一幅畫。距離產生美。

這樣的瞬間，無聊而似有所悟。郁歡突然感到，所有的忙碌都沒有意義。她就這樣，又出世又入世地活著。月亮很美，但她需要六便士。

混江龍就是在這個時候，突然出現在店裡，他的出現把郁歡的所有思想拉回到現實。郁歡幾乎不能相信這是混江龍，他健壯均勻的身材，如今形銷骨立，一張臉灰得像燒灰燼一樣，郁歡不禁張大嘴。

混江龍瑟瑟地站在郁歡面前，說自己得了癌症 ，前幾天在醫院手術過，如今回來看看兒子和家人。混江龍的兒子，很難想像是他生的，混江龍無疑是一個白人，兒子卻是個黑孩子。

他不是我親生的，混江龍說。他說得很直接。

我和前妻結婚時，她帶來了皮特。可皮特也不是她生的，是她領養的。（一一）