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天鵝之歌（一四）

竹心

昔日的美景，層次分明、色彩艷麗的楓葉如今模糊成了一團一團的迷霧陰影。他的心裡瞬間湧上了濃烈的悲觀情緒。本來女兒、女婿決定出來賞秋時，他還是興奮的，畢竟在家憋了那麼久，又大病一場，實在需要出去透透氣的。但是他什麼也沒有說，不想掃了家人的興致。

路上車輛並不多，一路暢行。公園裡也鮮少遊人。空氣冷粼粼的清爽，微風吹來，清腸潤肺似地舒暢。這個時節草地上的露水應該還未散盡，一定在陽光下晶瑩地發亮。下車後，坐進輪椅，外孫推著，慢慢地沿著湖邊步道觀賞湖光山色。雖然模糊，但是他還是能感覺到斑斕色彩的視覺衝擊。滿山楓葉，倒影重疊，湖水的顏色也變得深濃起來。

視力減弱後，他的想像力空前地發達起來，從前記憶裡稀疏平常的景色在他超常的想像裡，反而變得異常美麗而絢爛起來。他苦笑了一下，這是因禍得福嗎？

「看，湖邊有一群天鵝。」女婿說道。於是一大家子人離開步道，往湖邊走去。

陽光晃了眼，他什麼也看不見，原先模糊一團的山峰倒影也被熾烈的陽光照射得只剩下一團白霧。外孫把輪椅停在一棵楓樹下，白霧消失，山色湖影重現。朦朦朧朧中，他在湖邊看到了一團一團白色的影子，想必就是天鵝了。奇怪，往年每次來大熊山，從來未曾看見過天鵝的。或許是那時並未留意過？

「姥姥，你幫我Hold一下姥爺的輪椅，我要去找個角度take some pictures。」美國出生長大的外孫中文不靈光，總是在中文裡夾雜一些英文單詞。他的心裡「咯登」一下，擔心妻子拒絕。沒有想到妻子說好，便走近了他。（一四）

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