兩人一使眼色，一個攥住林老師的車把不放，一個撒丫子跑去叫人……不大會兒工夫，一群學生蜂擁而至，把林嘉木團團圍住，非讓他說清楚用日語罵人的動機是什麼！

更巧的是，我正與幾個無所事事的髮小在附近轉悠，碰上這等求之不得的街頭「活報劇」，自然不會錯過，一擁而上探個究竟。也就在此刻，一個身材矮小、身穿工裝的人拉著排子車經過，我一眼就認出他是施光雋。他把車支到路旁，站在人群邊上默默觀看……

領頭的學生率先追問林嘉木：「請問老師，你剛才說的『嗦嘎』是什麼意思？你是哪個系的？要不咱們去院辦公室把話說清楚。」

目擊的學生補充道：「說吧，你剛才還一個勁『吆西、吆西』的，啥意思？是不是對清理階級隊伍有意見？」

林嘉木被逼問得臉上紅一陣、白一陣，張口結舌，這回他可是秀才遇上兵──有理說不清了。只能一個勁解釋：只是隨口說說，沒有旁的意思。學生們不幹了：這些年經歷過多少大場面，早練就一副「火眼金睛」，想矇騙過關？門都沒有！

撕扯中林嘉木的自行車摔倒了，緊接著開始推搡林嘉木……

我看到施光雋擠進了人群，很平和的語氣對學生們說：「同學們，我懂點兒日語，能讓我解釋一下嗎？」

一時間，學生們停止了紛爭，轉而用疑惑的目光打量施光雋……施光雋趁機說：「日語『嗦嘎』表達的意思是『原來如此啊』，是一種很隨意的口語；『吆西』則表示很好的意思。兩個詞連在一起，可以理解為『噢，是這樣的，挺好的呀！』顯然，這位老師沒有發洩不滿，更談不上有牴觸情緒了。」（五）