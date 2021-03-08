吳孟芸／圖

她注意到前面幾排乘客拿到的都是黃單，空服人員遞給她的卻是紅單。她警覺地問：「這紅單子是？」

「上面是您的名字嗎？」

「是的。」

「待會兒出了機艙，會有人舉牌子帶您到檢疫區的。」

紅色和黃色，有什麼不一樣嗎？黃燈是提醒，快速通過如果來得及，紅燈就動不了了。C島不過是返家途中的暫時停留，只停留五天，五天四夜，她跟艾諾分別一年後第一次相聚。艾諾要帶她吃特色海鮮、廣場燒烤，教她沖浪……巴黎別後，她跟艾諾一直保持著聯繫。得知她在X地工作，艾諾邀她返鄉途中見面，C島就在她返鄉航線上。

彷彿記得在網上讀到某種傳染病的蔓延，正是在地球的這一角落，但她並沒有跟艾諾所在的地方聯想在一起。她來看人，不是看景，對這裡一無所知，也寧可保持著這份無知。就像她對艾諾所知有限，才被吸引吧？

她把紅單子塞進包裡，背起牛皮背包，腳步輕快往前走去。一下機，果然看到前頭排起了幾個隊伍，黃單子和紅單子。但也有一些人沒有拿單子，直接右轉去搭電扶梯。她找了個人比較少的紅單子隊伍。

紅組的負責人是個蓄平頭、戴大金耳環的胖女人，戴醫用口罩。她點清人數，「請跟我來。」

「行李呢？我還沒領行李。」那件行李裝滿了她工作上的材料、紀念品、衣物飾品、筆電和給艾諾的電動刮鬍刀。

胖女人轉頭，「我知道，女士，你甚至還沒過海關呢！」

他們在機場 裡走了一段路，推開一扇玻璃門，裡頭有幾間辦公室。許多像他們這樣的旅客進進出出，工作人員穿著太空人那樣從頭蓋到腳的白色防護服。大門在她身後「砰」一聲關上。

有人查問：之前去過哪些地方？這次會住在哪裡？聯絡人電話？資料輸進電腦，護照被複印，測量體溫，棉花籤探進喉嚨深處，狠狠刨了一下，放進寫著名條和號碼的防菌袋裡。

「請問，是什麼傳染病？」

對方含糊吐出她沒聽過的英文單字，或著根本不是英文。交給她一張打印出來的單子，上面有個G開頭的十三位號碼。「關於檢疫的所有事情，都需要這個號碼，妥善保存。」單子上除了她的資料外，還有一個諮詢電話，她比較安心了。

艾諾應該已經在外頭等她了。她拿出手機 ，卻沒能接上機場的無線網路。她有豐富的旅行經驗，遇過趕不上飛機、飛機故障、有人在機上發病各種緊急事件，但從未糊裡糊塗進了一個有傳染病的地區。如果有無線網路就好了，至少可以查一下疫情 。為什麼艾諾沒告訴她有疫情呢？是突然爆發的？如果疫情嚴重，她在出發時應該就會被警告的，或者，進出口岸都會被封閉的。

她想找人問，但胖女人這時又把門打開，揮手讓大家跟著走。走了一段路，胖女人推開一扇門，所有人的行李箱都靠牆排著隊。

她抓住機會問：「這裡有無線網路嗎？」

「有的，你需要註冊。」

大家都拉好自己的行李，胖女人便引他們走過另一扇門，辦理入關手續。她起先以為是彌補損失的時間，但立刻就明白是隔離。他們被懷疑帶有病原嗎？如果這裡是疫區，難道他們不是該被保護的人嗎？海關人員要她拿下口罩對準攝像頭，既沒有歡迎她，也沒有祝她愉快。

出關後，她低頭在手機上來回撳，卻一直未能註冊成功。很多國家的機場無線網路都是自動登錄的，她心裡嘀咕。

「不好意思，」她跟胖女人說，「能幫我聯絡一下我的朋友嗎？我沒法打當地電話。」

「你要借電話？」

「我需要借電話。」

「我幫不了你。」胖女人從口罩後說，似乎喘著氣，口罩被她吹出的氣息波動，腋下衣服兩團深色汗漬。

她有點意外這樣一點小忙，竟然得不到幫助。「別的機場都有電話服務站，可以買無線上網卡、可以辦門號、可以……」

胖女人只是直愣愣看著她，像是聽不懂，或是不關心。她突然記起自己不是單獨一人，還有十幾個同伴。她轉頭尋找，人人都戴口罩、拉著行李，她不知道如何從戴口罩的面孔去辨識人，何況根本不認識，一路上只是下意識跟著前面的人，那是穿黑色條紋恤衫的寬大背影？大家依照指令行事，沒有人提出任何問題。現在，他們往前去了，丟下她。

胖女人腰帶上掛著的對講機響起，湊到嘴邊嚷出一串話，對方也嚷了一串話，來回數次。胖女人把對講機掛回腰帶，腰帶把肚子勒成兩截，上半截隨著她的動作晃動。「跟我來。」

雖然她不喜歡這個女人，不喜歡她直愣愣的眼神，不喜歡她走起路來大屁股搖擺的蠢樣，但她這時像落水後抓到一根木頭，緊緊跟隨，生怕跟丟了。胖女人打開一扇門。她從沒注意到機場裡有這麼多扇門，門後有窄窄的通道，亮著白燈，白牆上沒有任何圖片和文字，各種電線管路在頭頂上走。這樣走了一段路，胖女人突然停步，打開左手邊一扇門。（二）