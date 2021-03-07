他們出來時帶走了混江龍的兒子皮特，那孩子與小武年齡相仿，一身暗黑皮膚，鬈頭髮、大眼睛。郁歡眼看著那桀驁不馴的孩子，乖乖地跟著警察 進了警車，不知道發生了什麼事，突然想起來好久沒有看見混江龍了。

混江龍生病很突然，那段時間他沒有來店裡，郁歡也並沒有想起他。開店生活瑣碎繁複，郁歡發現自己的記憶力越來越不好，比如她常常忘記應該幹什麼，客人的來來往往，將她的生活撕成一個個碎片，怎麼也不能形成一個連貫的整體。

有一段時間她做夢是連貫的，這讓她大吃一驚。在夢裡她七歲，跟著姊姊去一個小紅樓裡，然後認識了一個年輕人。第二個夢，他們還在小紅樓裡，正在談話，她在看小人書。第三個夢，姊姊結婚了，同那個年輕人，她去當伴娘。這個夢好像電視連續劇，把她日常瑣碎的生活忽略掉，將生活一條被隱蔽的副線變成了一條主線，而且連貫得那麼好，讓她在碎片般的生活中，突然感到某種潛在的持續性。

她想如果夢是現實，而現實是夢，那會怎麼樣？這樣想時，她有些恐懼，想著自以為清明的白日生活，其實是大夢一場，就如莊子夢蝶。想到自己在黑夜的睡眠中，有可能進行著另一種人生，在那個人生中，尚有許多事物沒有呈現，自己都不知道的故事，突然又有了憧憬。她想如果連續睡一個月，或者可以完成夢中人生，卻睡不著，很是遺憾。（一○）