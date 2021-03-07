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天鵝之歌（一三）

竹心

唯有他，卻怎麼也笑不出來，默默地走進廚房邊的小屋，輕輕掩上房門。呆呆地站著，看著後院模糊不清的景色，聽著秋風掠過窗子，南歸大雁們相互召喚的嘰喳聲，巨大而濃重的悲觀情緒，海潮般席捲而來，衝撞得他搖搖欲墜似地沉淪，再沉淪。他似乎又回到了五歲前，偎在母親懷裡的歲月，安穩踏實、心安理得，不必為做錯事情而難過懊悔。

生日過後一個星期的一天清晨，醒來後他異常清醒，自我感覺又可以走上講台為學生們上課。他本來是想到後院走走的，結果又下起了雨，雨聲滴答。他想像著後院那棵巨大的銀杏樹上葉子正一片一片往下落，便平添幾分淒清、幾許傷感。

吃早餐時，他煩躁地念叨了一句：「明年疫情緩解之後，也不知爸爸的視力還能不能看到楓葉。」

往年生日之後的幾個星期，是美國東北部楓葉正濃的季節，女兒都會帶他們去賞楓葉。今年肯定是不行的了。

女兒沒有吭聲，女婿說周末肯定不行，人會很多。我們可以選擇周一或者周二去，躲開人群。外孫熱烈響應，外孫女不置可否，妻子大聲附和。

周一那天，風和日麗，陽光正好，空氣裡瀰漫青草的味道。外孫的大學正好沒有網課，女兒、女婿休假一天，開車去離家最近的大熊山州立公園賞秋。

女婿開車，女兒坐在前排，他、妻子和外孫坐在後座。一路上聽到他們四人的驚呼讚嘆，可想而知是沿途的楓葉美不勝收。他記得往年視力好的時候，他也是如此驚嘆的。此時他睜大雙眼，用力看著車窗外，紅色的、黃色的，雲霧般的一團又一團，深深淺淺地從眼前滑過。（一三）

美國 疫情 州立公園

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