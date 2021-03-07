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世界語先生（四）

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林嘉木用了同一套敷衍詞：「鄙人許過願，此生不參加任何黨派。耽誤了閣下工夫，於心不忍，拱手致歉，恕不遠送……」讓來者哭笑不得。

系裡「運動辦」的人苦思冥想，總不能就這麼簡單放過林嘉木，必須對他「上綱上線」──當年面臨大變革時期，擺在每個人面前的不是革命，就是反革命，沒有中間道路！系裡「勒令」林嘉木接受群眾批判，從靈魂深處，對自己的階級立場進行清算……

這一天，林嘉木從系裡寫完交代材料騎車回家，路過大字報席棚，鬼使神差地下了車，推著自行車瀏覽大字報。當他看到一張工機系署名「革命群眾」的大字報時，驚出一身冷汗；上面寫道──「林嘉木表面上是個不關心政治的人，其實不過問政治才是最大的政治！歷史經驗告訴我們，這種變相的投機行為，背後一定隱藏著不可告人的目的……」

看到這兒，林嘉木的頭「嗡」的一聲炸開了，這不是無限上綱嗎？這是想把我置於死地呀？豁出去了，非得跟他們抗爭到底。

林嘉木憋屈得要命，一口惡氣窩在胸腔，半天才吐出來：「嗦嘎──嗦嘎……吆西──吆西……」他模仿電影裡戲謔日本鬼子的口頭禪，紓解一下自己憤懣的情緒。

說來也巧，正當林嘉木倒出這兩句老台詞時，恰好被倆用漿糊刷大字報的學生聽到了。原本學生不大關心教職人員的運動，可這位長相斯文的人看完大字報，臉色先煞白、後鐵青，隨後用日語罵大街，著實叫人憤不過……加上畢業分配的事至今沒著落，有火沒處撒！（四）

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