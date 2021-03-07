吳孟芸／圖

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「女士，請打開遮陽板。」

遮陽板拉起，藍天白雲，飛機從雲朵間穿過，無比熱烈的白色日光射進眼睛。

金光撥開雲朵，顯現耶穌慈悲的面容。祂張開雙臂，浮在塵世之上，彩雲霞光之間，金光如此強烈，所有匍匐的信徒都沐浴其中。她上的是教會幼稚園，每天老師都會講耶穌基督的故事，給小朋友看故事中的配圖。耶穌喜愛一切小孩，世上所有的小孩……她到現在還記得這首歌……不管黃白紅黑棕，都是耶穌的寶貝，耶穌喜愛世上一切的小孩。也只記得這首歌。

她曾以為自己也能長出小天使 的翅膀，但她後來沒有參加過任何禮拜。如果她走進一間教堂，也是以遊客的身分，在那些尖塔入雲、穹頂彩繪玻璃、描花寶器流光的殿堂，輕聲細語，拍照留影。

請勿高聲說話。導遊站在巴黎聖猶士塔大教堂前這樣提醒。團裡有不少華裔面孔。沒有信仰，就沒有敬畏。

有婦人投幣，點亮一根燭火，加入長桌上的燭海。

「這裡就是天堂，」有人在她耳邊說，溫暖陌生的氣息，「中世紀的人所能想像到的天堂，集合了各種華美，呼應天堂的牛奶和蜜。」

這是艾諾對她說的第一句話。天堂。他的英文尾音上揚，吐字像嘴裡含了糖。她沒轉頭，也輕聲說：「宗教總是關於天堂。」

「更關於死亡，靈肉的完全銷毀或轉化。」

她曾在倫敦 西敏寺看到，主教先知和聖人的祠墓，栩栩的雕像，鼓出的石頭眼珠。沒有死亡的氣味，關於腐肉和白骨的聯想。在教堂裡的死亡是受祝福的、是潔淨的，死得其所，因為信心和奉獻被紀念。但也是不得安寧的，一日日迎接這麼多遊客。

不論天堂或死亡，她跟艾諾有了一種默契，接下來的參觀活動中，他一直在她身後，亦步亦趨，午餐時坐到了一起。這是巴黎下榻旅館組織的一日遊，他們是團裡僅有的單身人士。他來自印度洋的C島，至少混了三種族裔，皮膚黝黑，狹長臉，高鼻、黑髮，極大的圓眼，思索時翻出眼白。長翹的睫毛，讓她想到生物課上學的捕蠅草，捕獲獵物時合攏。

她猜他是詩人，因為他眼神憂鬱。但是他說他學醫，曾經學醫，書桌上擺一個骷髏頭，天天默背人身上兩百零六塊骨頭。後來又做了其他的事，但在他不做什麼事時，他的確是詩人。

先賢祠是最後一站，崇偉的大廳中央，巨大的傅科擺證明地球在自轉。轉一圈，日出日落，轉著、轉著，所有生者都死去，極少數的人留下名氏，躺進這裡的石棺槨。他們走過居里夫人、盧梭、雨果、伏爾泰、左拉等先賢的棺槨，石室陰涼，一個個小套間，單人、雙人或更多，一級級石階引領或誤導，直至團隊的其他人不復可尋。

她貼著寒意沁人的石壁，望著艾諾閃亮的眼睛。他更喜歡葡萄牙埃武拉的人骨禮拜堂，他說，一條甬道向前到聖壇，四面牆和天花板鑲的全是白骨：頭骨、肋骨、手骨、大腿骨，也有骷髏以完整的面貌，躺在打開的棺槨裡。所有骷髏如此相似，兩個大眼洞深深看向永恆……

靜坐的師傅曾教她調息冥想： 把注意力放在你身體的洞穴，眼洞、鼻洞、嘴洞、耳洞，空洞讓氣息自由穿過，慾望煩惱無由沾黏。她想著，所有莊嚴棺槨內的白骨也是這樣嗎？不論曾有過什麼偉大的發明和著述。艾諾神祕的大眼睛，也是這樣的洞？

我樂於陪你一起去，他說，萬聖節的時候，也許？一手支牆，伸指輕觸她的肋骨，如撫琴般順著她的肋骨往下。

也許。

她高且瘦，骨架子抵著薄薄的皮肉，鎖骨、胸骨、胯骨。艾諾迷戀她的骨架，當她赤裸臥床時，有種非人間的神祕魅影，讓艾諾更加熱情。對方越熱情猛烈，她就越陶醉，但再怎麼陶醉，也是慵懶地一動也不動，就像死了一樣。艾諾迷戀她的扮死，上上下下，翻過來、倒下去，一身汗。

「C島地面溫度，攝氏……度、華氏……度，需要轉機的旅客請往……機長代表全體空服人員，感謝您，再會。」機長的英文聽起來就像艾諾，這讓她嘴角露出一絲微笑。

艾諾告訴她，四季如春的C島是人間天堂，看多了華美精緻的歐洲歷史文明，需要粗礪鄉野和天然山水的調劑。這裡旅遊業發達，人人能說幾句英文，她根本不用擔心。何況他會來接機，已經幫她準備好住處。

四周人紛紛解開安全帶，這時廣播發出沙沙的雜音，背景裡有人快速說著什麼，然後是機長的聲音：「各位旅客請注意，國家防疫 局剛剛通知我們，從X地入境的航班，需要檢疫。請您下機後，依照工作人員的指令，往檢疫區接受檢疫。謝謝合作。」

與此同時，空服人員出現了。每個人都戴上白色口罩，一路上親切的笑容不見了，露出的眼睛一雙雙都像探頭，眼神裡有一絲什麼，讓她頓覺陌生。開始派發檢疫單，黃色和紅色兩種，同時派發口罩。（一）