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天鵝之歌（一二）

竹心

舌尖寡淡無味，心裡卻五味雜陳。食之無味，何為生趣？罷也罷也！他心裡無言地哀嘆。外孫說：

「據說失去味覺是新冠患者的後遺症之一。但是慢慢會恢復的，姥爺加油！」

是的，假以時日，舌尖上所有味道都會回來的。他的心裡又陡然升起了希望。

「都是新冠惹的禍。」女兒憤憤地埋怨。

「得了新冠還能痊癒，就是大英雄，況且還是一位八十歲的老英雄。」女婿安慰他。

他挺了挺胸膛，英雄般地昂起了頭。

「叮咚」一聲，微信上收到昔日學生的祝壽詞：「八十古來壽，百歲耳目聰。闖過庚子年，一番新天地」。

彼時他特別清醒，隨即回覆一首打油詩自嘲：「八十染新冠，又添一頂帽。耳聰目不明，聞香品美味。」他在餐桌上把這首打油詩大聲念了出來，豪氣沖天。

俗話說病來如山倒，病去如抽絲，何況他這個耄耋老人。如果說漸趨衰弱的體力，時而清醒、時而糊塗的困擾，失去味覺食之無味的苦惱，他還可以泰然處之。那麼，越來越弱，幾近失明的視力，不能獨自出門散步的禁錮，帶給他的幾乎是毀滅性的的悲哀和絕望。

特別是有一天，他一不小心踢倒了廚房地上的垃圾桶，就在妻子和女兒忙著收拾殘局、擦洗地板的時候，他默默退到客廳，一轉身又碰倒了花架和花架上的一盆君子蘭。更要命的是，花盆裡剛剛澆滿了水，於是水混合著泥土、殘碎的瓷片，撒了一地。

這次驚擾了全家。妻子和女兒奮戰廚房，女婿和外孫清理客廳。雖然沒有一個人責備他一句，甚至女婿還幽默地說：「這盆君子蘭養了好多年，我一直想換盆新的。正好，舊的不去，新的不來。歪打正著，好事兒！」全家人哈哈大笑地附和。（一二）

➤➤➤天鵝之歌（一一）

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