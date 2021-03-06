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骨科（全文完）

陳淑瑤

川金床上體胖心寬的老嫗反覆說著她的想法：她一定是返去洗一個身軀、換一襲衫。你總要讓她返去一趟，厝內看看咧。我腳若能走，我也走返去……護士走到跟前，瞧川金那副事不干己的模樣，搖頭出去了。

門外有人堵著那護士，說某某人說，某某護士認識這床病人，他們同村，趕緊打電話給她。

她越獄潛逃，他們快馬加鞭追查她的行蹤。她丟棄的病人按理還躺在床上，但整個是平的、靜的。川金坐立不安，尿布濕了一般。她鼓起勇氣走到那床邊，手推著布幔，摸到硬邦邦好大一隻腳掌。手爬進帳內被子底下，掐著腳枝連腳板間的凹槽，感覺不到明顯的溫度。

她到樓下去，夜間門診人來人往稍微使她放鬆，像一尾魚在他們中間游來游去。正面張望了幾張婦人的臉，憂心忡忡又騰到她身上了。幾桿報夾像花舊的布巾晾在報架上，她從沒有閱報的習慣和時間，碰到冰涼的桿子又縮了手。這是醫院裡最大的一片空地，從這裡朝裡面望，像一個大廳堂，二樓左右兩側的樓梯匯集成一座大階梯下來。西洋電影的舞會，公主總是從那上面走下來。

牆壁上有醫生簡介，她找到簡醫生的相片，相由心生，正派謙虛。另一處張貼著病患和家屬寫給醫生的感謝函和卡片，她找到寫給簡醫生的，大概都是「無微不至」那種話，但簡醫生多了使病人「箭步如飛」的讚美。

她頭一次在駐院期間給陳淑打電話，她並沒有說什麼，但還是讓陳淑技巧豐富地問出一些端倪。陳淑並且擅長結語：也就是說，你總是幫助別人脫身，自己卻困在那裡，心情很鬱卒，好像欠他們的！（全文完）

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