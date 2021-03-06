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世界語先生（三）

平時

主事的來了，是工宣隊的劉師傅，原本是濟南二機床的銑工。劉師傅把幕布攏開一道縫，喬偏著腦袋往台下露候，不禁倒吸一口涼氣──台下的楞頭青們正擼著袖子、腦門子上青筋突暴，一副劍拔弩張的架勢，那架勢隨時可能衝上來磕打劇團。

老陳在一旁不停支招：「劉隊長，要不打個長途，向省裡請示一下？郎咸芬可是黑線人物，誰敢做主讓她上場呀？」

「甭家！請示個屁，來得及嘛？再不叫她上場，這幫混帳東西連戲台子都敢給掀了！」老劉急得頭上直竄汗珠子，大燈灌頂，照得他腦門子油光發亮。

郎咸芬做為省戲劇界「牛鬼蛇神」裡的頭面人物，幾年前就被剝奪演出的權利，一直隨團進行勞動改造。這會兒她就在後台幹著拉大幕的體力活。

「先把這幫小活祖宗對付過去再說，這事由我承擔責任！大不了我回工廠去幹老本行，比在這受罪強。」老劉挺了挺腰板。

郎咸芬低眉順眼走上舞台，下面掌聲雷動……先唱了《紅燈記》裡的一個唱段，學生們不幹，糊弄誰哪？不行！台下喧鬧聲又起：唱《李二嫂改嫁》！

老劉在舞台一側衝著郎咸芬比劃：唱呀！

「借燈光我趕忙飛針走線，納一雙新鞋兒好給他穿……」這唱功沒得說。

「好呀，再來一個！」學生們興奮起來，叫好聲、鼓掌聲、歡笑聲此起彼伏。

我發現人群中的施光雋──正站在大廳一個僻靜角落裡，仰頭伸脖聽得仔細……郎咸芬終於亮出了看家本領：「但願得有人來拉我一把，早日裡見晴天撥開烏雲。」

2

校園裡安謐的氣氛並沒維持多久，鋪天蓋地的大字報又捲土重來。針對教職員工的「清理階級隊伍」運動開始了，平添了些肅殺之氣。令人匪夷所思的是，學生們也隨即加入進來，矛頭直指學校和教育部門──

「我們要畢業，我們要工作，我們要吃飯！」

「再不給我分配工作，我的孩子就要養活我啦！」

「到祖國最需要的地方去，接受工人階級再教育……」

學生們鬧的是畢業分配，不過他們變得滑頭起來，死活不說：「到廣闊天地去，接受貧下中農再教育。」

大學生們在大字報裡提到自己的孩子，儘管說法過於誇張，但事出有因──農村孩子上學年齡偏大，那年月沒搞計畫生育，不少農村來的學生很早就成親了。此時孩子個頭已經和供銷社櫃檯齊眉，開始一溜煙地給家裡打醬油了……

被折騰得毫無招架之力的教職員工，以及心灰意冷、盼望早日「脫離苦海」的大學生們，成了一根藤上的苦瓜。他們同在一排大字報席棚下求生，各忙各的，互不搭界。

林嘉木是工程機械系的老「運動員」。這裡說的「運動員」和體育界不沾邊，特指歷次群眾運動的場上「運動員」。

「運動員」有其共性：一般歷史上有點兒小情況，俗稱「歷史問題」；要不就是口無遮攔，北京老話兒講喜歡「胡嘞嘞」；再有就是生性不服軟，也叫「耿介」，就是有個性。

其實基層組織也有難處，每次運動來了要走「套路」，第一階段通常得「抓典型」，把運動推向高潮──先揪出個把「反面典型」（「運動員」上場），讓他們暴露在光天化日之下，引導群眾對針對性地開展「揭批查」，算是取得階段性成果。

這次工機系開展清理階級隊伍運動，首先想到的就是林嘉木。系裡還專門派人去了趟南方，調查林嘉木上大學期間的「陳芝麻爛穀子」。

調查結果令人掃興──解放前夕，林嘉木上大學三年級，左派、右派輪番動員林嘉木參加組織，均被他一一回絕。（三）

➤➤➤世界語先生（二）

教育部 北京 計畫生育

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