小武通過哈利 ，對印度 人有了新了解。印度人家族傳遞，是繼承父親的名和自己的姓，這讓小武很感興趣。在印度的種姓制度中，哈利是最高種姓婆羅門，素食。哈利卻不管，他在家茹素，在外面魚肉都吃，尤其迷戀喝酒，這極大地顛覆了父輩的信仰，但他父母對此只是佯裝不知。

對一個在西方生長的青少年，他們能做什麼呢？家族的教育 不是學校的教育，兩者分裂如水火。任何一種堅持，都可以讓兩代人的關係變質。哈利的父母繼承了印度宗教中的智慧，他們不說話，等待樹大自直。

哈利對印度的印象還不如小武對中國的印象深。小武七歲才來加拿大，他對中國有清晰的印象，而哈利在英格蘭出生，印度對他，就是一個字眼。他對這個字眼很陌生，卻屬於這個字眼。

哈利的父親從未放棄對哈利的教育。每年夏天，哈利都必須跟隨父親回印度，同他的大家族生活在一起。他每次回來，都帶回一些家族記憶，然後把這些在他看來很好玩的事情，講給小武聽。比如總是偷著給他額外食物的奶奶、喝酒致死的肥叔叔、穿著沙麗唱歌的姑姑。他還有一個小叔叔，在外邊租了一個小房子，只是用來去喝酒，因為他在家中是不能喝酒的。

婆羅門不能與其他族裔通婚，所以大多近親結婚。事實上，哈利的父母就是近親結婚，雖然哈利的父親是醫學博士，但科學並沒有戰勝種姓概念。老哈利與他的表妹結了婚，生下了哈利姊弟。他們很幸運，姊弟倆都聰穎過人。他們生活在旁遮普省，膚色黝黑，長著一雙明亮的大眼睛、一頭濃黑的鬈髮。

郁歡第一次看到哈利，就認為他的長相很像少年Pi，但比少年Pi更漂亮。哈利是細高的身材，有一個漂亮的桃子臉。（八）