「茲啦」一聲，從廚房傳來蔥薑熗進油鍋的聲響。緊接著是鐵鏟與鐵鍋相互撞擊摩擦的聲音，大刀闊斧，那是妻子的風格。

然後聽見女兒走進廚房問：「媽，今兒個吃什麼？」

「魚香肉絲、過油肉、西紅柿炒雞蛋 、手擀麵。」

「媽，你做的過油肉一點也不輸晉陽飯店。」丫頭說得對，晉陽飯店的過油肉在老家首屈一指，而妻子的過油肉也確實更勝一籌。

廚房飄來的香味惹得他的哈喇子流到了手指間。真沒出息，他暗罵自己一句。唉！她也老了，最近廚藝退化嚴重，做的菜總是淡而無味，估計忘了放鹽和調料。

「閨女，你說你爸怎麼就不記得他住院那三個星期發生的事情呢？」妻子壓低嗓門問道。

「老年癡呆症就是這樣，一陣子清醒、一陣子糊塗。」女兒嘆了一口氣。

「沒想到一個那麼傲慢聰明的人也會得癡呆病，變得埋汰起來。唉！」妻子也重重地嘆了一口氣。

什麼，那次生病居然住了三個星期的醫院？更居然的是，自己竟然什麼也不記得。因為新冠病人在治癒之前，是不允許家人探望的。孤身一人淪陷於醫院，究竟發生過什麼無人知曉。

他看過老年癡呆患者的新聞報導，一個昔日的教授在養老院 裡被護工虐待的視頻曾經瘋傳網路。太恐怖了！他一直覺得自己只是記性衰退，偶爾迷惑一下而已，沒想到會如此嚴重。是不是有一天也會全然迷失，猶如行屍走肉？

4

十月中旬，他過了八十歲生日。生日那天，妻子和女兒合力做了一桌子菜。

「姥爺，已經很鹹了，你還加醬油？」外孫女無意中的一句話，讓他驚覺自己失去了味覺，並不是妻子忘了放鹽和調料。

他默默地放下手裡的醬油瓶，把一口嫩酥酥的過油肉遞進嘴裡。（一一）