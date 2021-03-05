再轉過來面對她不知道在歡喜什麼的臉，川金說：那你要不要回家看看？

她反反覆覆做不了決定，突然眼淚掉下來，從口袋掏出鎖匙，掐在掌中不讓它發出聲音，說：鎖匙我隨時帶在身上。

川金啜完那杯冒煙的熱水，開始等婦人歸院。她知道自己太急性子了。她倒滾沸的水回來，待降溫再喝，而不直接取溫水。她不信任溫水，給病患的水也得熱水放溫再喝，水蒸氣在杯蓋上結滿水珠。一杯慢口喝完，要十五分鐘。她越聚精會神接水，越感覺背後有人，那婦人在問：你都喝白開水嗎？

她不知不覺加快倒水的速度，放緩喝水和憋尿的時間。病床上男人喚女人的呼求細長而微弱，好像橡皮筋快斷了，卻不是斷在緊繃狀態。安靜下來的間隔也越拖越長。妻子仍舊沒有名字，糊裡糊塗的一個呢喃，沒有咬字。

護士來理會他，他未求助護士。川金照看的肥老嫗叫她：你好心去幫他看看，人跑去哪！可憐，是不是該換尿布。

川金只是頻頻探察窗外。她待過窗邊的床位，陪病躺椅嵌入窗框下一道拳頭深的凹槽，她像隻蝙蝠斂掛在那裡。密閉的窗外有一片大大的平台，清晨仰臥起坐她扭頭張望，玻璃好像進了露水，不同的室內外溫差泛起不同程度的茫霧。平台上直立一白色桿子，旗桿或者是傘插，總感覺外面站著一個人。

她手指勾著空杯，不知第幾回路過廊邊。烏賊的墨汁在玻璃窗外那大杯水暈開，如果有人在裡面大步奔走，會暈染得更快。

她燙傷了左手食指連接虎口，拿只冰袋敷著。餵病患吃飯時，它像一塊磁鐵吸在手背上。冰袋軟化時，他們確定尋不著鄰床的看護妻，聯絡電話無人接聽。（五）