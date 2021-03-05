王幼嘉／圖

當時學校分配給教職員工住的「乾打壘」沒蓋廚房，全院老少爺們扎堆兒過集體生活，共享大鍋飯。

為此，院革委生活組貼出告示，鄭重宣布：為配合慰問演出，大飯堂午後停止供應。屆時省呂劇團進駐飯廳，為當晚演出做準備，望廣大師生員工家屬給予革命的支持……

那天中午，我約上好友江寧，結伴到大飯堂，為全家採買一天的飯食。

我倆排著隊，一邊打問晚上的演出。就在此時，從飯廳外慌慌張張走進一個人來。這人身材矮小，身著肥大的粗布工裝，神情緊張、步履緊湊……只見他一個箭步邁到隊列尾部，快速將飯盒夾在腋下，敏捷地從口袋裡掏出一本塑料皮「紅寶書」，「嘩啦」一下翻開，隨即口中念念有詞……他以極快的語速，說著一種聽不懂的語言，全然不顧周邊人投來的異樣目光。

挨到買飯窗口時，他小心翼翼地摺起書，遞進飯盒。打好飯菜後，他邁著略顯誇張的步伐匆匆而去。從背影望過去，真有點兒像卓別林在影片裡走道的架勢，只是速度更快。他怪異的舉止並沒給我留下滑稽的感覺，反倒產生一種莫名其妙的憂傷。

江寧跟我說，那人叫施光雋，早年是地球物理系的教師。江寧的父親是該系的教授，所以熟悉他。江寧不只一次聽到父輩議論他──施光雋出生於江蘇常州的一個書香門第，姨媽是大名鼎鼎的民國「七君子」裡唯一的女性。

他早年是清華大學有名的「神童」，十六歲考上清華物理系，解放前夕在清華園加入中共 外圍組織。二十歲從清華大學畢業，二十五歲成為系裡物化探教研室的支部書記，一年後被打成「右派」，人生從此逆轉

江寧說到最後，又補上一句：「這人挺有個性，是個有故事的人。」他這句評論顯然不是一個孩子琢磨出來的。

劇團的幕布懸掛在飯堂最西頭，墜琴、揚琴、三弦以及琵琶聲在大廳上空迴盪……我和江寧爬到飯堂二層露台，從上面的窗戶往下看：大廳內人頭攢動、人聲鼎沸，多數觀眾是在校六四 級、六五級的大學生。經過三年「文革」洗禮，他們的怨氣、火氣都見長，人也成熟多了，還學會了自嘲。

學生們常說：「俺們剛上一年基礎課就趕上了運動，現如今成了『高四』學生，高不成低不就。」顯然，他們對前幾年的過激行為有所反思，心生悔意。

不過千萬別招惹他們，正處在青春期的熱血青年，喜怒無常，容易搓火。這會兒法紀不健全，對群體行為很難定性，惹著他們，很可能白挨一頓臭揍。

此時大幕徐徐拉開，先上演了一齣呂劇「折子戲」──參照京劇樣板戲《紅燈記》裡的一個片段，唱腔高亢，功底差強人意，李奶奶還成，鐵梅差點兒勁。大學生們聽得不過癮，互相瞅著直咂吧嘴，用眼神傳遞著不滿，只好強忍著繼續往下聽……

越往後演，觀眾心裡明鏡似得：這場演出明擺著是在應付差事，派了一幫戲校生濫竽充數，純屬屎殼郎爬在鐵軌上──假充大鉚釘。

學生們忍無可忍了，開始騷動，不知誰猛地冒出一嗓子：「讓郎咸芬上台！」

緊接著附和聲一浪高過一浪，隨後演變成有節奏的齊聲高喊：「郎咸芬──郎咸芬……」

在後台張羅事、負責劇務的老陳有些慌神了，心裡直打搐搐。他招呼一位「跑龍套」的麼子：「趕緊的，別迂磨，去找劉隊……」

樂隊一位拉三弦的琴師坐一邊嘟囔：「剛傍黑天，學生就起鬨，這不跟舊社會濟南府的街痞子耍泥腿一樣嘛！是要砸場子吧？」

老陳正急得團團轉，氣急敗壞地制止道：「老師兒，你吱歪啥？我這兒正木亂著哪。你以為這幫小祖宗好惹呀！夥爺們久居京城，連天王老子都敢揪出來戴高帽子鬥，爾力得很！」（二）