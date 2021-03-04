出國混淆了劉翔的觀念，他在以往的生活方式和現在的狀況中無所適從，不知如何選擇。

混江龍與吸塵器蘇菲很快出雙入對，但他們並沒有住在一起，他們依舊各住各的公寓。沿著小街望過去，混江龍在街口與蘇菲分手，蘇菲獨自一人向小街深處走去，她住在間隔大約五十米的另一個公寓裡。外面的楓樹高大茂盛，蘇菲的身影在高大的樹下顯得很小，而她的兩個吸塵器如今只是移動的小黑點兒。牠們與蘇菲形影不離，即使蘇菲和混江龍約會時，牠們也一同前往。

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瑪麗亞的教學很有效果，她非常注重語言的邏輯性。她對小武很滿意，她說小武的數學一定很好，他的語言邏輯沒有問題。

第二階段的考試，小武考了第三名。與此同時，小武交上了一個新朋友，是一個叫哈利 的印度小孩，出生在英格蘭，說一口流利的英國 腔。尤其是他的文章，被老師稱太美了，這引起了小武的注意。

哈利住在西山區，是島上最富的住宅區，裡面住滿了超級富豪，比如口香糖總裁，啤酒廠老闆。哈利的父親是個醫生，已經是行業中的金領，也只能住在邊緣地帶。

郁歡是一個具有孟母氣質的母親，深信孟母三遷是一條金規則。尤其在小店裡，與阿瑟和他的朋友們盤桓數年之後，對西方的教育 深有體會。總的講，無論西方還是東方，教育都是以金錢為基礎，好的學校對一個孩子的作用極大。它不僅決定了孩子的成績，還決定了孩子對待人生的態度，而人生態度是最重要的。

郁歡沒錢住在西山區，就住在與西山區最靠近的地區，在那裡租了房子。小武與哈利，兩個少數族裔的孩子很快成了朋友，他們都喜歡海底的生物，比如身體內充氣的魚、身體長滿嘴巴的魚、沒有眼睛的魚。（七）