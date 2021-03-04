女婿安慰他說，2020年能夠活著，就是最大的福氣。這麼說來，他還算是有福的了。

他住的書房就在廚房旁邊，他聽見孫子從樓上跑進廚房，聽見飲水機流水的聲音。自從半失明之後，他的聽力似乎比之前好了許多，也或許是因為視力減弱，反而凸顯出聽覺能力。思緒隨著搖椅微微搖晃，前塵往事，今世糾纏，過往八十年的歲月在胡思亂想中悄然而逝。

不知過了多久，他聽到有人走進廚房，開冰箱、打開水龍頭洗菜，他知道那是妻子。應該到了午飯時間了。自從十五年前，女兒為他們申請了親屬移民，他和妻子多年後再一次相攜出門，遠路風塵地去國離鄉。

那會兒他六十五歲，剛退休 ，腿腳利索、健步如飛，身體也很強壯。比他小八歲的妻子卻因退化性關節炎，行走不便。記得在機場 乘坐滾梯時，看見搖晃不穩的妻子，他上前攙扶，被妻子一把推開。

十五年後，八十歲的自己已然老化，七十出頭的妻子自從做了換膝手術後便行走自如了。剛出國那陣兒，外孫、外孫女還小，他和妻子幫著女兒照顧兩個孩子，一日三餐自然是妻子張羅了。後來孩子們漸漸長大，開始讀書。整個白天就只剩下他和妻子。一切恢復如初，午飯他和妻子各做各的、各吃各的，直至晚上才和女兒一家一起吃飯。

庚子年初春疫情 開始氾濫後，妻子也不能出去聚會了，反而每日裡與他碰面的機會倒多了起來。而且礙於女兒、女婿和外孫們的情面，他們一日兩餐都出現在一張餐桌上。尤其是他生病出院之後，妻子對他的態度較之前友善了很多。他留心觀察過，如果他無意中對女兒說起從前吃過的某道菜很是好吃，那麼第二天的餐桌上，一定會有這道菜。（一○）