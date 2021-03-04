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骨科（四）

陳淑瑤

意思是明天出不了院，川金愣在那裡。用兔子的腳還是跑出烏龜的時間，比起上一隻腳，這隻腳進展順利，卻得晚兩日出院。

鄰床病人呼叫妻子，間歇喂了幾聲，改喚「查某」。這裡惟獨他不是查某。躺下不久的妻子毫無反應。川金怕再聽到更不堪的辱罵，起身到窗廊邊踱步，眼睛不時望向病房門口。護士啣著一車醫療用品進去，不久又走出來。

下午川金在茶水間倒水，水流一停，誰在問誰：你都只喝白開水嗎？她愣愣地想混過去，說話的女人又問：昨晚我是不是睡得很死？

同病房的看護妻面對面找她講話，令她害怕。陳淑找人講話，為推銷負離子產品，她找人聽她講故事。她今天精神較好，昨晚她吃了安眠藥，強迫自己睡覺，不這樣她會一直醒著。像走廊那些虛冷的日光燈，沒有人按開關，就不會熄掉。

我不知道要怎麼睡覺，她說。去年兒子潛水出事，也是在這間醫院走的，她說「也是」，故事裡沒有其他人走了，指的是床上的男人吧！他的病不斷復發，早已是尾聲了，走是遲早的事。

去年冬天她開始看身心科，必須得看，藥是醫生開的，必須得吃。她一直欲找人問，她服藥之後有沒有發生什麼事，她怕發生事。她一愛睏就像填進海底一樣，她知道。又說這次住進來，都不知第幾天了，不數了！離家前她在屋子後面種了一些東西，胡亂種，想來想去也不記得種啥……這藥就像殺草劑一樣，你不要的也殺，要的也殺……這次沒有吩咐人去幫忙澆水，他們會說我多事，我有在注意。兩三日就落一點雨，都是落在日欲暗時……

川金臉扭向廊邊的玻璃窗，窗外和廊內一片枯白。（四）

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