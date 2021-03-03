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德州「100%防疫解禁」是超前布署？前功盡棄？

金山進入紅色層 餐館堂食「有條件」重開

小武上學（六）

陸蔚青

到小店來聊幾句，這兩個來自亞洲的中國人與他們沒有任何利益關係，就像酒吧裡、馬路上偶遇的人，卻又是熟面孔，有一種奇怪的友情。

混江龍在店裡遇見蘇菲，很快就打得火熱。蘇菲有一對小狗，郁歡叫牠們是吸塵器。牠們長著極短的狗腿，又有很長的毛，一直拖在地上，跑起來完全看不到狗腿在動，只看到一團黑漆漆的毛在移動。蘇菲是一個長著雀斑的棕色眼睛女人，有一個十六、七歲的女兒，長得嬌艷欲滴。蘇菲和混江龍一樣，兩條修長的腿，長年穿牛仔褲。

混江龍第一次在店裡看到蘇菲，就開始搭訕。這對劉翔來說是一種輕佻，他並沒有想到，蘇菲完全接受這種調情，並且十分友善。然後兩個人像多年的老友一樣，並肩走出小店，這讓傳統刻板的中國男人劉祥有些目瞪口呆。他想著：這就搭上了？是不是太快了？兩分鐘？

劉翔與郁歡在八十年代末，通過媒妁之言，自由選擇。劉翔沒有經歷過西方酒吧文化，也沒在外面勾搭過女人，他對這種偶遇，抱有中國式的戒心──不與陌生人說話。他對小武在電梯中對陌生人笑感到驚奇。

你認識他們嗎？他說。

小武說不認識。

不認識就不要對他笑。劉翔說。

可是他對我笑了。如果我不笑，是不是沒有禮貌？小武說。

劉翔就有些不知所措，他很害怕遇見壞人。綁架小孩的人總是會在開始時表現友好，但如果這個人不是壞人，是一個好人，如何對待？對於向你表現友好微笑的人，板著臉置之不理，無疑是沒有禮貌的行為。但如果那是一個心存惡意的壞人，是不是微笑會放鬆警惕？劉翔面對如何教育小武適合世界的問題，他沒有標準答案。（六）

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