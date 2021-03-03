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天鵝之歌（九）

竹心

可以說，《天鵝之歌》見證了他六十幾年的經歷，有血、有淚、有愛，也有恨。

窗外的雨滴答滴答地下著，單調乏味。天氣有點冷，他沒有去露台，也沒有聽《天鵝之歌》，只是靜靜地坐在靠窗的搖椅上，聽屋外的雨聲。

雨聲滴答，與他的心跳幾乎完全合拍。他靠在椅背上，在單調的雨滴聲裡，漸漸進入似睡非睡的夢寐狀態。從去年冬天開始，他就常常犯迷糊，有時醒來，竟不知身在何地、何時。剛吃過午飯，就不記得午飯吃了什麼，用醫生的話說，這是大腦萎縮引起老年癡呆的早期跡象。

女兒擔心了，幾乎每天都要問他很多問題。據說不停想問題，會延緩癡呆的速度。而他呢，有時甚至會非常享受這種時而糊塗、時而清醒的狀態。因為糊塗著，他便忘了所有生命裡的苦難和不痛快，而是愉快地回到五歲前母親在世的日子，或者剛入北大時那段青春活潑的歲月，未名湖、小樹林、山間小徑、月夜琴聲。舒拉深情地唱著：我的歌聲穿過深夜，向你輕輕飛去。他夢境般的糊塗靜好總是在妻子的大嗓門裡清醒過來，便會懊悔不迭。

看到妻子，就會回到現實，真實的生命狀態和生活軌跡裡。右派、批鬥，父親的慘死、家庭的變故，一股腦赤裸裸地呈現眼前。

而現在，他卻看不清妻子了。到了後半年，視力愈發惡化，不得已，女兒帶他冒險看了一次眼科醫生。白內障愈發嚴重，主要是糖尿病併發症導致視力急劇下降，二者歸於一，產生的嚴重後果就是他幾近失明的視力。

那天回到家後，外孫用英文罵了一句，緊接著又說了一句：「都是新冠惹的禍。」

是啊，如果不是新冠肆虐，就不會延誤白內障手術，也不會延誤最佳治療時機。（九）

➤➤➤天鵝之歌（八）

糖尿病 併發症

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