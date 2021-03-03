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阿倫跑得快（全文完）

舒怡然

「怎麼，發生什麼事了？」珍妮張著嘴，半天合不攏。

「都是全球化搞的，沒辦法，他說在印度買了一家公司，以後北美這邊就不需要人了。」

「可總不該讓你先走啊，這不公平。再說也得開個歡送會，這麼著急幹麼呢？」

「不，別怪他，是我想今天走的。他給了我聖誕禮包，一張大支票。」阿倫顯得很平靜，這一切似乎是他求之不得的。

「以後你還會過來嗎？」珍妮指了指那片辦公樓。

阿倫搖搖頭，「這是我的最後一天，有件事我一直想告訴你。」

「什麼事，你快說啊……」珍妮催促道。

「嗯，其實也沒什麼重要的。我小時候有個好朋友，她也叫珍妮，非常好的一個女孩，和你一樣。」

「噢，那她現在在哪兒？」

「她，她死了，許多年前。」在他心裡預演了許多遍少年小夥伴珍妮的故事，到了嘴邊，卻一下子卡殼了。直到這時他才恍然明白，珍妮的故事太長了，比他的一生都要長，長到無法述說。

珍妮雙手掩面，任何悲傷的故事都會讓她唏噓不已。

阿倫定了定神，思忖了半天，才喃喃地問了一句：「能留下你的電話號碼麼？」

珍妮擦了擦眼角，從小手包裡掏出一張紙條，遞給阿倫。阿倫接過來，見上面整整齊齊的十位數字，後面還有一排小字「Jenny cell phone」（珍妮的手機號）。他看著珍妮的臉，又看見她兩頰上顯出的酒窩，看著、看著，他笑了。

阿倫手裡攥著小紙條，朝地鐵站走去。走幾步，他便回回頭，見珍妮還站在那兒。這條路再長一點多好，他就可以這樣一步三回頭地走下去，只是路總會有盡頭的。

他一邊走，一邊自言自語著：「嘿嘿，全球化，全球化也好，不然就不會遇上珍妮了……」（全文完）

➤➤➤阿倫跑得快（一一）

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