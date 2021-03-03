三床都是莊腳人，莊腳人生病拖著泥土駐院，軍醫院裡多的是這種人。市區病患與他們共處一室，感覺在地的醫療品質永遠提升不了。有能力去到大城都，做一名遠方來的莊腳人，雖然落寞，倒也心甘情願。多年前川金跟工廠請假，在大醫院裡照料切除子宮肌瘤的小姑姑，小姑姑不許川金說出她來自何方。

居中的病床躺著一個無病呻吟的婦人，留院察明疾病。終如醫生猜測，在她背上找到羌蟲叮咬的點。她好不服氣，要護士拍給她看。明明最近都在幫孫媳婦做月子，根本沒下田，掃墓也沒去。川金壓根忘了阿爸臨去時交代，若有疲倦人不爽快，頭先要想到是被蟲咬到，不能當作感冒。

床位鄰盥洗室，川金拉開舊衣服兩隻長袖子，鋪填躺椅與牆壁之間的縫隙。牆壁拿毛巾抹過，人蜷曲在躺椅上面，額頭、鼻尖抵著牆壁，溫暖那塊冰涼，好似鑽進鄉土，哀聲惡氣在背後拖著不放。突然身體像一個筊翻落，往上斜視那條大白腿。她總是挨在受難的腿那一側，彷彿待在一道雪崖下。

羌蟲害得婦人多留了兩夜方准出院，川金早在擔心與窗邊那床病人獨處了。陪病的妻子知己知彼，護士一走，便有意無意地將中間病床的簾幔拉上。兩人在門口或走廊碰見，眼神呆空，憑感覺知悉那身影，不打招呼。盥洗室雖有一口加蓋的大垃圾桶，那女人很有衛生道德，總是一個結又一個結地打，把丈夫的紙尿褲緊包在塑膠袋內，拿到棄物間，順便出去透透氣。川金會在她忙這事時抽身外出，一則讓她自在，一則實在受不了那死裡求生的腐臭。

川金在這裡照護行刑的腿超過十床，始終話少、表情少。談一次天就記得陳淑的同村小護士也不大認得她，都以為她是病患的女兒。有一個戴瞳孔變色放大片的俏護士，在病患劇痛趨緩尚未下床前的空檔，丟給川金一瓶乳液說：乾成那樣！走到門口又說：知道吧？先熱敷一下，才擦得上去！

膝頭冰敷、腳板熱敷，老嫗麻木。由北向南一刀直剖，一道傷疤像焦扭的蚯蚓焊在復原的左膝上面，川金用被子將它覆蓋起來。小腿布滿斑點紋路和灰白的皮膚屑，像揉著一條馬路。腳掌僵硬龜裂，被丟在草叢風吹雨打無數年的石膏模差不多是這樣。

這雙腳像植物又像礦物，使勁按摩它，稍有軟化的跡象。老婦對突如其來的伺候欲拒還迎，反覆哼個兩聲，欲說什麼又靜了會兒；終於表明便意來了。她做了很多心理建設，換人工關節跟生孩子一樣是好事情，手舞足蹈迎接都來不及了，難的不是這個，沒什麼好棘手的。雖然高度戒備，床單上鋪妥一層防水墊，上場竟然手忙腳亂，浮盪的乳液果酸強烈地刺激著呼吸道。她結實屏住一口氣，兩手一起用力舉起了母象，然而飆了高音卻卡在那裡下不來。這時有雙手從右邊幫助頂起來，分神氣力便鬆散。她全神貫注，取出一隻手來做事，一切一切等完成這事再說。

除了說聲謝謝，未能再表示什麼，兩人各自在病房兩邊接招。川金這床探病聲剛止，那頭來了病人的兒子和三個發育中的孫兒女。電視劇聳動外斷續有交談，偶有笑聲。爸爸一聲令下頭轉過去，三個孩子面壁不動。祖母正在為躺在床上的祖父換尿布；那些細微的動作聲就是，揚起的臭氣就是。

川金瑟縮在被子底，它膚色毛呢觸感的內裡用一件好幾萬塊的負離子截切車製成。陳淑說男孩子大了，單人被嫌小，但負靜電還很強，她有一台機器能測得出來，川金入院一定帶著它當金鐘罩。其餘身上穿的、床上鋪的全是舊衣物，有阿母留下的、房東 和工廠同事給的，一嶺一嶺的舊時光，穿過即丟棄在病院。

較慢躺下去那人躺下去之前熄燈。陰暗中川金一直聞見釋迦。腳步聲停止在簾外無動靜像一波直立的浪令人害怕，咕嚕發問：那個……川金坐起身，床尾一尊白袍，兩只鏡框發亮。簡醫生來跟她們說一聲，明天星期五，他要去離島做巡迴醫療，星期一才回來。十一點多了。（三）

➤➤➤骨科（二）