郁歡如今已經記不得，為什麼稱這個瘦高的男人是混江龍。來來往往的顧客著實太多，偶爾來的忽略不計，就是常來的，也叫不全名字。於是他們就給這些人起各種綽號，不僅用他們喝的酒牌子、菸牌子，還開始用《水滸》和《西遊記》中的花名和諢名。

這紐曼街著實是一個江湖，小店中來來往往的人也是千人千面。這樣想著，郁歡就坐得端莊一點，好像她正坐在岸上垂釣，觀過江之鯽。

混江龍剛搬到紐曼街不久，就住在店對面，一街之隔。混江龍有一種江湖浪人的瀟灑，長年穿牛仔褲和有領的襯衫，從來都是洗得乾乾淨淨，讓人很難猜出他的職業。

劉翔在此開店，謹守的規則之一是從不主動跟任何人搭訕。有人願意說話就說話，愛聊天就聊天，不說話的他們從來不問。混江龍剛來時，每次都行色匆匆，郁歡以為他是一個有正當職業的人。後來他看到店裡安裝了提款機，就說他也做這個生意，他有三十台提款機，散布在餐館和便利店裡。

這個是吃傻瓜錢的，他說，因為提一次要付給機主一筆錢，還要給銀行一筆錢。提二十元卻要付三元錢，誰會幹這個，只有傻瓜才幹這個。提款機在魁北克就很賺錢，因為法裔是一些過著今天、不想明天的人。

郁歡這才知道，他是個混江湖的生意人，又精明。原來是從多明尼加來的移民 。混江龍是一個善談的人，一旦熟了，每次來都忍不住要說話。郁歡認為這是一種心理，為什麼很多人喜歡來小店聊天，因為小店是一個無害的環境，在外面工作一天，同事之間都是有利害關係的。（五）