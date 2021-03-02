我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州撥66億 促早日重啟校園、面對面教學

南加華人密集區多起搶案的嫌犯終落網 均有犯罪前科

天鵝之歌（八）

竹心

疫情前，女兒、女婿上班，孫子在外讀大學、孫女天天上學，就他和妻子在家。比他小八歲的妻子精力旺盛，在社區結交了一些來美探親的老人，前幾年經常在一起打麻將。最近兩年參加了當地一間華人教會組織的什麼長輩小組，隔三差五地被人接去參加活動。

大部分的時間，他獨自在家，讀書、聽音樂、侍弄花草，倒也樂得清靜。他出國時特意買了幾盤各種版本《天鵝之歌》的CD，獨自在家時，他便重複播放。探親出國那年，他特意將母親留下的唱片帶了出來。這張帶著母親溫度和味道的唱片，和家裡的老式留聲機在文革抄家中不翼而飛。文革結束之後，他一直在尋找它們的下落，他對母親的記憶淡薄，唯有這張唱片。從姑姑口裡得知，這是母親生前最愛的音樂，他就把這張唱片當成了母親的化身，極為珍視。

很多年後，幾經輾轉，找回了這張唱片，而留聲機卻石沉大海。有人勸他留聲機早已退出了歷史舞台，幹麼千辛萬苦的找呢！音質效果與音響無法相提並論。那時已經進入二十一世紀了。

他在心裡冷笑一聲，說得輕巧，房子被沒收了、紅木家具被搶走了、父親跳樓自殺了，所有值錢的東西都被瓜分了。這些都算了，反正他那時年輕，對這些東西記憶不深。可留聲機和唱片呢？斷乎不是物質的東西，它們具有精神層面的意義。特別是唱片，是他與母親之間唯一的鏈接和念想。

女兒家的音響沒有播放唱片的功能，他把《天鵝之歌》的唱片用一塊紅色絲絨包起來，放進一個盒子裡，時不時拿出來看看。想來，從他第一次聽到這首樂曲，已經過去了六十多年，從十幾歲的少年小子，到如今的耄耋老者。悠悠歲月，他的青春、愛情、事業、婚姻，都與這首曲子脫不了干係。（八）

疫情 華人

上一則

小布送的邱吉爾戰時畫作 裘莉拍賣830萬英鎊成交

下一則

鳥的霸凌事件

延伸閱讀

天鵝之歌（二）

天鵝之歌（二）
反轉罕病人生！世界最醜的男人 三度娶嬌妻

反轉罕病人生！世界最醜的男人 三度娶嬌妻
發展組織、洩情報員名單…軍情局4退役將校涉共諜被訴

發展組織、洩情報員名單…軍情局4退役將校涉共諜被訴

買家變搶匪？屋崙紅木高地遊樂場槍響 2人受傷

買家變搶匪？屋崙紅木高地遊樂場槍響 2人受傷

熱門新聞

黛安∕圖

天堂裡的悲劇（上）

2021-02-23 02:02
黛安∕圖

天堂裡的悲劇（下）

2021-02-24 02:02

單身過晚年

2021-02-23 02:00
一幅在澳洲出土的袋鼠石壁畫作，以早期自然主義風格繪製，約2公尺長、與袋鼠實際大小相仿。（圖取自墨爾本大學網頁pursuit.unimelb.edu.au）

原住民1.7萬年前畫袋鼠 澳洲最古老岩畫藝術

2021-02-23 16:05

小鎮情懷

2021-03-01 02:00
煉乳麵包（condensed milk bread）。（朱晨．圖片提供）

鑽研烘焙樂無窮

2021-02-26 02:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
刺死鄭勇嫌犯被捕 犯案累累 25年前曾涉命案

刺死鄭勇嫌犯被捕 犯案累累 25年前曾涉命案
新「華人之光」金球獎最佳導演趙婷 澄清非億萬千金

新「華人之光」金球獎最佳導演趙婷 澄清非億萬千金
帳單、支票5天才送到 郵局大崩壞 民怨大爆發

帳單、支票5天才送到 郵局大崩壞 民怨大爆發
南加51歲華翁 巴士站慘遭暴打 仇恨犯罪？

南加51歲華翁 巴士站慘遭暴打 仇恨犯罪？
紐約市華埠 「麒麟金閣」1日起暫停營業

紐約市華埠 「麒麟金閣」1日起暫停營業