疫情 前，女兒、女婿上班，孫子在外讀大學、孫女天天上學，就他和妻子在家。比他小八歲的妻子精力旺盛，在社區結交了一些來美探親的老人，前幾年經常在一起打麻將。最近兩年參加了當地一間華人 教會組織的什麼長輩小組，隔三差五地被人接去參加活動。

大部分的時間，他獨自在家，讀書、聽音樂、侍弄花草，倒也樂得清靜。他出國時特意買了幾盤各種版本《天鵝之歌》的CD，獨自在家時，他便重複播放。探親出國那年，他特意將母親留下的唱片帶了出來。這張帶著母親溫度和味道的唱片，和家裡的老式留聲機在文革抄家中不翼而飛。文革結束之後，他一直在尋找它們的下落，他對母親的記憶淡薄，唯有這張唱片。從姑姑口裡得知，這是母親生前最愛的音樂，他就把這張唱片當成了母親的化身，極為珍視。

很多年後，幾經輾轉，找回了這張唱片，而留聲機卻石沉大海。有人勸他留聲機早已退出了歷史舞台，幹麼千辛萬苦的找呢！音質效果與音響無法相提並論。那時已經進入二十一世紀了。

他在心裡冷笑一聲，說得輕巧，房子被沒收了、紅木家具被搶走了、父親跳樓自殺了，所有值錢的東西都被瓜分了。這些都算了，反正他那時年輕，對這些東西記憶不深。可留聲機和唱片呢？斷乎不是物質的東西，它們具有精神層面的意義。特別是唱片，是他與母親之間唯一的鏈接和念想。

女兒家的音響沒有播放唱片的功能，他把《天鵝之歌》的唱片用一塊紅色絲絨包起來，放進一個盒子裡，時不時拿出來看看。想來，從他第一次聽到這首樂曲，已經過去了六十多年，從十幾歲的少年小子，到如今的耄耋老者。悠悠歲月，他的青春、愛情、事業、婚姻，都與這首曲子脫不了干係。（八）