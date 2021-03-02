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加州撥66億 促早日重啟校園、面對面教學

南加華人密集區多起搶案的嫌犯終落網 均有犯罪前科

阿倫跑得快（一一）

舒怡然

他把手伸向她，「你的名字叫珍妮，你確定嗎？」

珍妮睜大眼睛看著阿倫，她更加迷惑不解。剛才他衝進噴泉時的欣喜若狂，與現在的失魂落魄相比，簡直是判若兩人。她忽然覺得，同事私下的猜測可能不無道理，也許阿倫真的有失憶症。

「噢，對不起，我搞混了。」阿倫自我解嘲地搖搖頭，沒頭沒腦地自問自答。

從那天以後，阿倫像是變了個人。他不再談論能源股、不再講他的化學實驗，連他一直喜愛的搜索工作，也不再能引起他的興趣了。但他依舊每天跑到珍妮的前檯，向她彙報昨天晚上吃了什麼。他認為珍妮想知道，也需要知道這個。

人們發覺阿倫經常恍恍惚惚，走路愈發深一腳、淺一腳的了。他在工作中接二連三地出錯，有時竟張冠李戴地把本該發給客戶A的分析報告，糊裡糊塗發給了客戶B。

這讓施諾夫大為光火，他三番五次指責阿倫，話說得越來越不客氣。連韓國帥哥都有點看不過去，他提醒老闆說：「別忘了，阿倫可是咱們公司的元老啊！」

施諾夫哼了一聲：「是啊！他確實是老了。」

聖誕節前，施諾夫把阿倫叫到他辦公室談話，誰也不知道他們到底談了什麼。下班的時候，阿倫把辦公桌清理得乾乾淨淨，左看看、右看看，直到確信沒什麼東西落下，才把小筆記電腦夾在腋下。他朝珍妮的前檯望了一眼，空空蕩蕩的不見人影。

他一搖一晃地走出了辦公室，站在辦公樓前躊躇了片刻，便朝街心花園走去。

珍妮每天下班，都要去乘公車，街心花園是她的必經之地。她正專心走路，忽見阿倫從一面遮陽傘的座椅上站了起來。

「你怎麼在這兒呢？」珍妮滿臉驚訝。

「嗯，我在等你。」阿倫不好意思地眨眨眼，把臉轉向一邊。「我是想和你說一聲再見的。」（一一）

聖誕節

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