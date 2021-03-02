阿力金吉兒／圖

她以懺悔的口吻向陳淑招認：我把你看成一個已經死了很久的同學。電梯門一開看到她，我腳都軟了。她是我記憶裡，第一個不是老了才死掉的人，其實我以前很嫉妒她……

回去之後，陳淑延續快樂的方式，就是渲染整個過程的順利，包括她的業績和川金那令人高枕無憂的辦事能力。她那套歸咎與歸功的思考和說話模式再度奏效。置換人工膝關節的阿母第三天下床，不到六天就出院了，比她自己看護提早兩天。將此效率歸功於一個古怪好友的幫忙，比親力親為更令人羨慕。她塞給川金一萬塊紅包，誇口成兩萬。

有一同鄉的友人打川金的主意，要陳淑問問她的意願，錢她可以再加，快出院她才過去接手。陳淑詢問川金，實話實說，川金一口答應。她一年上百日坐在矮凳論斤秤兩剝牡蠣，颱風飄搖的蚵棚她也照做不誤，這樣差不多賺個兩三萬。多年積蓄全都投在遠方與妹妹合買的房子了。

四個月後，陳淑告訴友人，她那做事很有一套的兒時玩伴終於答應了。你就叫她「鄭小姐」，六、七天她還走得開。人家是勞心勞力的人，沒必要少跟她多話，記得掛簡醫師。

川金受理的都是七老八十的婦人，一律叫阿嬤，男性不接。她們約好碰面了，好像機器人，一個腳遲，一個面癱，疼痛來時有血有肉，有了真實感。開第一隻腳，通常先動左腳，痛到不能負荷，麻醉科醫生將止痛藥的劑量調到不能再高。川金來回奔走取冰袋，一口家用冰箱擺放護理師和病患家屬的優格、豆漿、月餅、茶葉蛋，盡量獨立成島，不連接別人的食物。觀看別人的食物刺激不了食慾，也半飽了。

上層冷凍庫交錯十來只冰袋，她討厭掐冰袋陷入冰沙的感覺。她冷眼判斷冰凍程度，僵硬的都被挑走了。需要好幾只，自各個角度敷貼冰鎮脫胎換骨的腳肢，似怕它腐爛。

動作好像撫摸母牛乳房，她蹲身察看垂掛於床下橡皮管內尿液的活動情況，訓練病人自主排尿，等醫生一句話，明天可以出院了。彷彿進出時空轉換器，她又回到起點，坐在開刀房外盯著房門，等待白衣天使 出來叫喚某某人的家屬。這時間她總是看見那條魚。

有一回蚵寮的女人給她送來一條魚，掛在門把上，附近野貓垂涎三尺，脖子伸得像長頸鹿，咬到弓曲最低點魚的脊背，破洞見骨。膠袋屑、碎魚鱗掉滿地，鮮血斑斑。

出院返家，她雷厲風行恢復家園面貌，不是辦不到令她懊惱，而是疑心不是這樣、不是那樣，什麼被偷偷塗改了。好像不管包覆幾層紗布，血硬是穿透出來。夜裡她感覺屋子像被盜的墓穴，像那些被光明正大換了骨頭，尚未抽掉神經的膝蓋。

她躺在床上想著，那隻躺著的大白兔好像快要睡著了。她起來尋找姪兒們小時候學游泳 那些套在手腳上的充氣塑膠，他們總是這裡藏、那裡放，以為明年夏天還用得著。她用它們來做冰袋，她甚至將一個很小的游泳圈灌水，扭成「8」字形塞入冷凍庫。她做的冰磚怕給護士發現，包了許多毛巾撐墊在膝彎下，確定那像北極熊的女人暫時不會進來，她自製的冰袋爬上膝頭，一床冰山。

陳淑適時來電探知她的感受，體重輕、狀況好，又不囉嗦的患者，家屬也不囉嗦者，第二肢九折優惠。有的則藉口推辭受理第二肢，陳淑直接定奪。她的底限就是川金的底限，她知道如何確保她倆的價值和友誼的價值。折斷木筷子，換成金筷子，腳和筷子一樣，向來成雙成對。

川金違背了所有原則，接下一條她抬過最笨重的腿。照護左腳時搞得一塌糊塗，前功盡棄，她跑去站在體重機上頭面壁嘔氣，那指針不住地搖晃抖動。路過的護士喊：那台壞掉了啦！

不只這樣，老嫗話多如牛毛，來訪親朋也是沒完沒了，好像蒼蠅來到肉砧上。但她答應了。陳淑想要求病房升級，她拒絕了。多話的人不能讓她住單人房，雙人房也不要。三人房最合適，有一種制衡。

行前預先補充睡眠，保留體力。陳淑寄來包裹，有B群、椰棗、腰果、薑糖、蔓越莓，小包裝的葡萄原汁，怕她失血過多。（二）