德里克是誰？郁歡經常在耳朵裡認識小武的社交圈子。

德里克是數學老師，人很好，非常好。小武評論說。他今年五十歲，過生日那天改了這個名字。以前叫馬克，現在叫德里克，他說這是為了紀念五十歲的再生。

這個名字改得很好，郁歡說，因為叫馬克的人委實太多了。

這跟多少人叫馬克沒有關係。這跟馬克五十歲的心情有關係。小武說。

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瑪麗亞的授課在郁歡的小店後面開始，她和小武各拿一個牛奶 箱子坐在上面，中間再放一個牛奶箱子，書本就擺在那上面。在上課的一個小時，好幾個客人來買東西，雷恩來過，對瑪麗亞的教學方式表示不屑。

教學就是教學，有崇高的一面，你必須讓學生有儀式感。他說。同時對郁歡沒有請他做小武的老師頗有微詞。他是正兒八經的英美文學專業，在日本九年，是職業教師。

喬伊也來過，喬伊臉上戴著口罩，郁歡開始以為他感冒了，卻沒有。喬伊說，別人才感冒呢！他戴上這個，是為了與別人的空氣截然分開，是別人可能傳染他。你知道嗎？中國 的空氣污染正在飄向加拿大，因為地球在轉動。他的那雙綠眼睛今天格外綠，像一隻暗夜中的小狼，閃著賊賊的光。他的眼神讓郁歡很不舒服。

他拒絕塑料袋，把牛奶裝進肥大的褲袋裡。他減少任何一個程序，以保證與他人隔離。郁歡對他的變態置之不理。郁歡認為他的忽冷忽熱，是由於肥胖 導致的荷爾蒙問題。

最後一個來的是對面梅爾街的混江龍，他倒是對瑪麗亞的行為讚嘆有加。他說一個老師能這樣坐在牛奶箱子上教學生，說明她是一個好老師。（四）