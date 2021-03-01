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1張圖看疫情：全美確診逾2860萬 德州破265萬

加州新冠確診、死亡數再下滑 9月以來新低

天鵝之歌（七）

竹心

為了減少視力帶來上下樓的安全問題，他從二樓的睡房，搬到了一樓的書房。所謂書房，其實盥洗間、衣帽間均齊備，倒也方便，省了上下樓梯的麻煩。書房後牆上有一扇不大不小的玻璃窗，正好看向後花園的露台，側牆還有一扇小門通往露台。

以前他總是喜歡坐在露台的搖椅上，看書、賞花。他在沿著露台的邊緣，種植了薔薇、玫瑰和日本楓樹。天氣暖和的時候，他會鬆土、施肥、剪去敗枝殘花。現在，視力急劇變壞，幾近失明。陽光充足時，還可以摸索著在家裡後院走走。陰天時，就越發看不清了。

自從上次住院回家後，書也無法讀了，只能在手機上聽書、聽音樂，或者打開電視聽新聞。

自從疫情告急，州政府下令居家隔離。女兒、女婿在家工作，外孫也從大學回家上了網課，正在讀高中的外孫女也開始在家。一大家子祖孫三代六口人，整天熙熙攘攘的，廚房裡更是你來我往，吃飯時熱熱鬧鬧，倒也歡喜，減輕了他不能外出散步遛達的寂寞，也緩解了他和妻子單獨相處時的尷尬。

唉，想到妻子，他的心裡不由自主地嘆了一口氣。怎麼說呢？自從女兒兩歲那年的大年初二，他隨妻子回娘家吃飯。席間不知因為什麼事情拌起了嘴，妻子的娘家人明顯拉偏架，尤其是行伍出身的老岳父聲音洪亮地教訓他，妻子那紡織女工本就高音量的大嗓門越發高亢。笨嘴拙舌的他一氣之下，抬手打了妻子一個嘴巴。結果招來當時二十出頭的小舅子一頓狠揍。

從那天開始，他和妻子分居。女兒小時候，他們在一起吃飯。女兒讀了大學離開家後，他們各過各的，互不干擾。一晃已經四十多年了。

女兒家的客廳有一個質量上乘的Bose音響，音質純正。（七）

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