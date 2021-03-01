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加州新冠確診、死亡數再下滑 9月以來新低

阿倫跑得快（一○）

舒怡然

阿倫不習慣地環顧四周，他看見噴泉水柱時起時落，幾個年輕女孩繞著圈踩水，發出一陣陣驚呼和歡快的笑聲。

阿倫看呆了，完全被那幾個踩水的女孩兒吸引住，他揉揉鼻子，瞇起眼睛。噴起的水花變成了五顏六色，光環一圈一圈擴散開來，瞬間便連成了一片，形成一個碩大的光暈，離他越來越近。他眼前霍然一亮，是她，看清了！就是她──珍妮！

「珍妮！珍妮！」阿倫張開雙臂，大喊著衝進迎面而來的光暈，衝進天女散花般的水霧之中。女孩子們叫喊著四處逃散，她們被這個橫衝直撞、神態怪異的男人嚇壞了。

珍妮緊跟著追上阿倫，把他扯回遮陽傘下。他渾身上下已經濕透了，水滴順著髮梢流下來。珍妮迷惑地盯著阿倫，「你是在喊珍妮嗎？莫非還有一個珍妮？」

阿倫搖搖頭，他垂下眼簾，像只洩了氣的皮球，一言不發。但他心裡卻如同翻江倒海，這究竟是怎麼回事？金髮女孩珍妮不是早就死了嗎？她明明答應過我，將來一起去上大學，兩人永遠在一起的。可好端端的，她怎麼就突然消失了？

穿越四十多年，奇蹟出現了，他好像做了一場夢，終於醒來了。他相信自己的眼神，那的確是珍妮。他的記憶甦醒了，他完全想起來了，是白血病把珍妮奪走的，可之後他就什麼都不記得了。他只記住要努力奔跑，珍妮告訴他的求生之道。他還記得要做化學實驗，珍妮的理想是做個製藥專家，造出新藥來，拯救那些在死亡之谷裡掙扎的人。他奔跑了許多年，卻再也想不起來珍妮了，也沒能找到她渴望的新藥。

阿倫揉揉眼睛，看著眼前的珍妮，黑頭髮、黑眼睛。她不是少女，笑起來臉頰卻依然泛著紅暈。多麼神奇啊！他偏偏又遇上了一個珍妮。（一○）

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書摘／《極地紀：穿越象徵的森林》 芬蘭冬季 一個旅人

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