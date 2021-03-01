阿力金吉兒／圖

軍醫院來了一個三十出頭的骨科醫生，人好好，風評在鄉里傳開，在地資深的骨科主任一比就完蛋了。大家「都馬」改掛那個年輕醫生，連準備要飛去城都動手術的人「馬都」不去了。可惜他不是這裡的人，總有一天會調走，隨時「馬都」會調走。還在考慮換人工關節的人不敢再猶豫了，換好一腳另一腳不敢再拖了……跑醫院的中年兒女口耳相傳，喜上眉梢。

陳淑在她阿母將換第二隻腳的膝關節前，來拜託川金。她用盡說詞，無法說動川金，整張臉趴在桌上摩擦，終於講出不能夠獨自看護阿母的真正原因。她好怕處理排泄物，上次她被嚇到了，她趕緊戴口罩、戴手套時，情況整個失控。她雖然生了兩個孩子，但大部分是婆婆在照料，且大人和小孩是不一樣的。

川金沒答應，不管是大人或小孩，她都沒經驗。陳淑拖著腳步走了，她一回來就四處去做傳銷，累癱了。川金將她忘記帶走的墨鏡和藥罐子送到她家去，她已躺上床，全身覆滿她忙著銷售的負離子產品：帽子、眼罩、圍巾、護腕、護肘、護膝、衛生衣、衛生褲、手套、襪子……乍看好像受了重傷。看來她真的非常之相信這層東西具有再生能力，可預防並且醫治任何疾病，就像嫦娥相信靈丹。

這些有的看起來像膚色毛呢、有的像米白紗布的東西，到底怎麼加進所謂的負離子，跟加持一樣的玄。陳淑送過幾樣給川金，都是她用零碎的珍貴負離子面料做成的，聽說是踩她婆婆的嫁妝裁縫車車製的。一只內襯負離子的囗罩、一條圍脖子的小方巾、兩片胸罩襯墊，川金全塞進枕頭套貼頭殼那一面。

她還在怕鬼嗎？睡覺不關燈，側躺弓腳，像隻大白兔，只差屁股後面一團兔尾巴，潔白的兔尾巴，不是染黃的兔尾巴。這幅孤寂睡兔的景象讓川金決定和她去醫院。

在醫院那些天，陳淑照樣全身貼裹負離子，那成了她的另外一層皮膚。上面披一件水藍印花罩袍，像在海灘度假，四處走動，結識朋友。有個護士小姐鼻子很挺，腳很細、很長，真像一隻白腳鷺鷥，陳淑和她聊她的白長褲。

她說擔心有東西或者是風鑽進去，褲管越改越窄。護理長休假時，她乾脆穿白棉褲或白褲襪上班，在走廊不知不覺就踮著腳尖，好像在跳芭蕾 ，惹得同事伸手打她屁股，還笑她沒屁股。陳淑皺眉說，應該趁年輕改善體質、長點肉，現在先加一層像肌膚一樣的……

阿母說：人家她是我們同村的，她爸出外早，你們可能不認識。她阿公你們就知道，牽一台自己組的牛車，四個輪子四個大小，好好一隻牛被那台車弄得身軀歪一邊，腳跛跛，行路慢躊躇，一條路都給他們占去……

阿公的行徑像蠢蛋，陳淑引導阿母言歸正傳，喔人家她是護校畢業的，有牌的護士。陳淑拿出一雙負離子質料的露指手套送人家，摸著她的手說，很多護士當久了，從裡到外都變成冰棒。

等待病患手術的時間，川金全程坐在開刀房外的椅子上。她想學陳淑那樣，找話跟陌生人說，也試想回答他們可能提出的問題。可是沒有人看見她，想跟她聊天。

好幾個人拿鐵鎚還什麼的，一直在那敲，聽那聲音會活活嚇死。阿母講起開刀房裡的情形，跟上次一模一樣，一字不差，好像是鐵匠直接在她身上打造一隻新腳。膝頭包紮成一大球，血滲透層層紗布，痛苦的逗點使痛苦加劇，可能是上次預支了，這次沒痛成那樣，鮮血在白晝的天空凝結成一朵小紅霞。

早晨護士帶來若有似無半粒軟便的藥丸，她們心照不宣，不打算用它。心裡雖嚴陣以待，陳淑依然東逛逛、西轉轉，回病房瞧一瞧時，只聽見川金在簾帳內叫：出去！你出去！她所擔憂推卸的事便搞定了。

住院期間，陳淑與一位護士因認錯人，立在電梯前面倚著漆黑的玻璃帷幕長談，站到腳都僵了，又到樓上佛室把故事說下去。護士問起她那一身木乃伊裝，不聽她講解，主動要求試用。

過去藥物最多僅能讓她睡四個鐘頭，一輩子比人家少睡一半。圍上這一頂軟軟的負離子安全帽，只露出口鼻，不必服藥，連續睡八個鐘頭，眼睛變得炯炯有神！（一）