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1張圖看疫情：全美確診破2855萬 佛州破190萬

相隔17年…加州房屋成交量、房價雙漲逾20%

天鵝之歌（六）

竹心

他這早上住院，中午就出院，一會兒陽性、一會兒陰性，繞來繞去的，怎麼越繞越糊塗了呢？

3

迎春花開了，玉蘭樹開花了，櫻花樹也開花了，春天到了！一日清晨，他聽見妻子自言自語。他也盯著後院看，只看見一片亮光，還有影影綽綽的樹影、深深淺淺的花叢。他心裡一驚，自顧自地走到後院，瞪大眼睛，從近視眼鏡換上各種度數的老花眼鏡，湊近勉強可以看見黃色的迎春花細碎的花朵，玉蘭樹上一團一團，顏色卻看不清楚，但是他知道是粉紅色的。兩株櫻花樹一定開滿白色的小花，風一吹，飄飄然地落下來。

他暗自奇怪，記得看急診那天清晨，戴著眼鏡還能看見草尖上晶瑩的露珠呢！或許是原有的白內障嚴重了，本來計畫今年夏天要做手術的，不知到時候診所會不會重開？

前天剛聽女兒說，牙醫診所也關閉了。女婿牙疼得半邊臉都腫了起來，也不敢看急診，擔心感染新冠，只胡亂地吃了國內帶來的消炎藥。

再過兩個月，他也該去醫院檢查各項血液指標了。估計到了夏季，疫情就會緩解。記得那年鬧SARS的時候，過了五月，就漸漸消停了。

時間一天天過去，轉眼間就過了五月。進入六月後，氣溫越來越暖和，可是疫情卻越發嚴重了。與此同時，他的視力也越來越差，尤其到了陰雨天，只看見迷霧般的一團模糊景象。

有一天，下樓梯時，最後一個台階沒有看清楚，摔了一跤。腳腫了幾個星期，好在沒有傷到筋骨。（六）

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