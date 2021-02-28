薛慧瑩／圖

是的，瑪麗亞的腔調特別好，她說一口略帶倫敦腔的標準英語。那時候郁歡還不知道她同瑪麗亞的友情，因為這一句話，持續了許多年，一直到瑪麗亞離開人世。

郁歡終於給小武找了一個老師，她不吸菸，解決了郁歡的顧慮。她收現金，比布朗夫人的以物易物前進了一步。瑪麗亞到底是比布朗夫人年輕，她不再講老夫人說的傳統，但瑪麗亞的教學也很讓郁歡開眼界。

瑪麗亞身材不高，淺棕色頭髮，灰色深凹的眼睛，有一個狄更斯小說人物的「堅強下巴」。她語言清晰、性格堅定，注重隱私，她並不邀請小武去她家上課，這讓郁歡有些為難。郁歡請她到家裡來，她也不接受，她堅持在小店授課。

不用擔心，她說，我可以在任何地方授課。我在印度，曾經在地上教孩子們學英語。沙地為紙、木棍為筆。知識是不需要環境的，知識可以在任何地方傳授和接受。

瑪麗亞很快就成為郁歡的朋友，她們一起去吃早餐、喝咖啡，瑪麗亞帶著郁歡，轉過本地的許多餐館。但瑪麗亞堅持不去唐人街吃早茶，儘管郁歡不只一次邀請她。

許多東西我都不能吃，瑪麗亞說，我只吃我了解的食物。我必須知道食物中的成分和配比，我的胃腸不好。

老店主秦叔寶曾經見過瑪麗亞一次，他認為瑪麗亞是一個神經質的女人。

你怎麼交了這麼一個朋友？秦叔寶困惑地說。

她不是你的客人嗎？郁歡也有些困惑。

從來沒見過。秦叔寶聳聳肩膀。他長一雙細長眼睛，絡腮鬍子，聳肩的樣子像阿凡提，只缺一個小毛驢。

可是瑪麗亞就住在紐曼街上呀！郁歡說。

那大概是因為我和她氣味不同。秦叔寶說，你這個樣子才招惹這些神經質的人。

郁歡聽了哈哈大笑，她知道秦叔寶說話的含義。按著秦叔寶的說法，小店現在已經成為附近中國留學生 或者新移民 的歇腳站。有一個女人經常站在郁歡對面哭，她說她的父母霸占了她在北京的房子。因為出國前，她父母以幫她照顧為由更了名，如今成了她弟弟的婚房。

黃昏時能看到有人坐在窗台上，與劉翔聊天，那人看起來很苦悶。他說這地方真不好，老婆天天跟在後面。我在國內時哪裡這樣，就是後面跟的，也不能是老婆呀！

被秦叔寶稱為另一個神經質女人的，是安蘭。郁歡在一次紅酒拍賣 中認識了安蘭，她有一張端莊周正的臉，膚色微黑，說話時字正腔圓。她們一同走出拍賣場，互生好感，郁歡那時並不知道安蘭是一個真正的精神病人。一直到安蘭找到她店裡，說到猶太商人如何在她的電話上安裝竊聽器、如何跟蹤她去另一個商店買東西、如何將她的賣酒額報告給聯邦調查局，郁歡才知道她真實的精神狀況。但她一直不知道安蘭發病的原因，而這正是她最想知道的。

秦叔寶把小店賣給劉翔之後，在麥吉爾大學找到了計算機工作，成功完成了小店主到IT精英的人生逆轉。其實在魁北克的中國新移民中，小店主和IT精英不是一道不可逾越的溝壑，而是有了某種必須的聯繫。當不上精英就當小店主，不當小店主了，可能就精英了。去做小店主有時就是生活的過渡，你找不到工作，或者失業。湯姆不當魁北克省省長了，又賣起房子來。他在紐曼街上豎起廣告牌，剛下台的省長，如今的地產經紀，照片沐浴在陽光之中，笑得正歡。

聽說湯姆下台與貪污有關，秦叔寶說。他勾結建築黑幫，很多建築不合格。這個，秦叔寶揚揚下巴，指著郁歡小店旁的公寓樓，就是其中的一個。

郁歡知道這個建築有問題，豺狼馬克曾經抱怨過。豺狼馬克是一個英俊瀟灑的年輕人，通常牽兩隻狗，一條像狼、一條像熊，他的兩條狗都身形高大，走在街上，襯得馬克十分威武，像一個隨時進入戰爭的狙擊手。馬克是一個年輕的白領，正在享受既有經濟的獨立，又沒有家庭所累的自由。

郁歡從未見過他的女朋友，偶爾有一兩個女孩一起買酒，過後就消失了。豺狼馬克如今是一個驕傲的自由人，這種自由是短暫而珍貴的，就連小武都知道。

我長大以後，會自己住一段時間。小武很認真地說。

郁歡對小武這個憧憬感到好笑，他才十一歲。郁歡想起剛來時對他說，這裡的年輕人與國內不同，十八歲就會搬出去獨立生活。小武的眼淚就湧上眼眶，可憐兮兮地望著郁歡，小武是巨蟹座，宅男，顧家的寶寶。

自從那次以後，郁歡再沒有提過十八歲獨立的話，劉翔認為這個話題讓小孩很受傷害。

只過了短短的三年，如今小武說他準備獨立了，這種話題讓郁歡有些猝不及防。

可是我還沒有準備好。郁歡可憐兮兮地說。為什麼這樣說，就連她自己都不知道。

人生中一個短暫而珍貴的過渡。小武說，從一個家庭到另一個家庭之間的自由。德里克說的。（三）