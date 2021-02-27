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無關欺騙（一一）

胡剛剛

也許他認為這對於忠貞不渝的老粉絲來說，足矣。同樣的語句、同樣的語氣，每當惻隱之花試圖拱破地表，舊傷便化作閃電劈下，我心蕩不已，也心痛不已，唯有重重一腳將土踩實。我非聖賢，做不到右臉的掌痕還在灼痛，就獻上完好的左臉。就算那一掌打向別人、就算他自摑，我也無法原諒為他受傷的自己。

對，我無法原諒自己，因為我又一次相信了愛情。其實他的風格始終如一，只是我不再幻想他符合我愛的模樣。若他不具備我無從設想也無能為力的先知般的口才，我不會意識到──讚美，做為我自幼缺失的撫慰，恰好是我致命的軟肋。無論他洞若觀火、有的放矢，還是歪打正著、乘虛而入，感謝他鏡台自獻，照出了我的腹心之疾。

直覺透過莫可名狀的惶惑送來警示：我用尖言冷語修築的金城湯池，鎮守的不是屍骨未寒的孤心，而是重張旗鼓的野心。至少，我不似想像中那般堅厲緻密，一炷略帶餘溫的烽火，也可能瀰漫我的清閨九重鎖。

最、一切、絕對、永遠……各種滿溢的副詞在他口中恰如其分地排列組合，盛放異彩。其實越華美的夢，越不必擔心成真，一種叫做誇張的修辭手法罷了，談不上口惠而實不至：為妳上九天攬月、下五洋捉鱉，那是神才能兌現的諾言。我奉主之名祝福妳，由其代理我至高無上的愛意。

回想起來，他給我的歡樂無不空幻，剝繭抽絲中沒有一件實物可以用來懷恩或懷忿。他用指尖在水面繪製祕圖，波形瑰奇，漣漪散盡，唯有不可觸碰的光斑。（一一）

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