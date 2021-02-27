「怎麼這麼點小事都做不好！」他口氣生硬，明顯的責備。要知道他視女兒如掌上明珠，自小到大沒有說過一句重話。這是破天荒第一次。

沉默，長久的沉默。空氣也似乎凝固成一面密不透風的牆。

「我自己去洗。」他賭氣。掙扎地起身，未果，頹然倒在床上。

「爸，你生病了。記得嗎？」女兒問。

「記得呀！難道現在還在醫院？」他摸摸床和被子，確定還在醫院病房。

「早上住進來，現在天都黑了。頭也沒有早上疼了。我們出院回家吧！」他擔心天價的住院費，不想給女兒、女婿增加負擔。更何況知識分子的自尊，他也不願意成為人們口中白吃福利 的寄生蟲。

「爸，您血壓 高，先別激動，聽我慢慢說。」女兒的聲音輕飄飄的，聽起來卻又異常凝重，似乎一字一字間均隱含著重量。

「那我到底有沒有感染新冠病毒？」女兒說了一大通，越說他越糊塗。

「剛住院那會兒是陽性，現在已經陰性了。」女兒回答。

他咳嗽了一聲，終於鬆了一口氣，那就是說沒事兒了。這個節骨眼上，「新冠」二字堪比辛德勒名單般恐怖。尤其對於他這個八十歲的老人，無異於一張死亡判決書。

「那麼，明天天一亮，我們就出院回家。」他說。

「爸，我們現在就回家。」女兒回答。

「現在嗎？不等天亮了？」他四下裡看了一圈，黑漆漆的，還是沒有來電。

「現在是上午。」女兒冷不丁說了一句。

「怎麼回事，那我怎麼什麼也看不清，模模糊糊的？」他驚詫極了。記得生病前他每天追蹤新聞，新冠患者必須三次檢測 陰性，才可以出院。（五）