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阿倫跑得快（八）

舒怡然

他記不清這是哪裡，也弄不明白這兩個陌生人幹麼要攔住他，雙方就這樣對峙著、僵持著。

等珍妮趕到現場，阿倫稍稍恢復了平靜。他偷偷地看珍妮一眼，像個做錯事的孩子，腳在地上不停畫圈子。珍妮從容不迫地和兩位安檢人員交涉，為他們接通施諾夫的電話，只有公司老闆才能證明阿倫的身分。然後，她儼然監護人一般，領著阿倫走出了陽光大廳。

「多危險啊！我再晚來一步，人家就要報警了，警察可不是好惹的。有什麼大不了的事想不開呢？」珍妮有些嗔怪地嘮叨著。

阿倫不吭聲，憋了半天才說：「是想不開，施諾夫要趕我走。」

聽阿倫這麼說，珍妮並不吃驚，她好像對一切早已瞭如指掌，不緊不慢地說：「他還不至於那麼毒吧！其實朴是個不錯的小夥子，你在他手下，日子沒準會好過一點兒，老闆就不會再逼你做那麼多活了。凡事都不能鑽牛角尖的。」

阿倫眨眨眼，點了點頭。他心裡好生奇怪，不管珍妮說什麼，聽起來都那麼順耳、入情入理，自己好像不知不覺就掉進了迷魂陣。

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不管阿倫多麼不願意，他還是被安在了韓國帥哥名下。開頭幾天，阿倫覺得彆扭，一個韓國人成了他的頂頭上司，他心理上實在是無法欣然接受。可珍妮果然料事如神，沒過多久，阿倫就覺得游刃有餘、如魚得水了。

朴承碩因為手頭客戶眾多，被晉升為公司合夥人，搬進了單間辦公室。直到這時，阿倫才開始注意到，原來韓國帥哥還是某名校的法學博士，難怪名字後面總是綴著「ESQ.」，人家的確也有驕傲的理由。（八）

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