薛慧瑩／圖

小店原來就有社區中心消息站的功能，但劉翔接手之後，這個功能就喪失了。劉翔和郁歡都不愛傳播小道消息，又有語言的局限，這著實讓居民們很不高興。但相處一段時間之後，客人們還是喜歡聊一會兒天。

布朗夫人也是這樣。郁歡因此了解到，布朗夫人原來是英語老師，郁歡就問她能不能給小武補習英語，布朗夫人十分爽快地答應了。至於報酬，布朗夫人堅決不接受現金，她的方法是以物易物，就像孔子教書，要的是束脩。

布朗夫人教小武，就要她平時買的東西，一盒菸、一大瓶可樂、幾支香蕉、兩個牙買加酥餅。於是郁歡把幾樣東西裝在一起，小武就拎著一包東西去上課。

第一次小武回來，說他到了布朗夫人家，家裡有一個中年婦人，是布朗夫人的女兒，聽說小武考上博海爾中學，就尖著嗓子叫起來說：天哪，你是一個天才！那個男校只招天才！

小武這樣說的時候，有些洋洋自得，郁歡就制止他。在郁歡看來，小武如果考不上這個排名第一的中學才叫怪，考上了是正常的。

郁歡說：什麼天才？哪裡有什麼天才？愛因斯坦說，天才是百分之九十九的勤奮，百分之一的天分。

小武說：還有下一句呢！

郁歡說：哪裡有下一句？

小武說：下一句是，百分之九十九的勤奮，也不及百分之一的天分。

郁歡說：我怎麼不知道？我們那時教室裡的黑板報上只有前半句，我也從未聽說過後半句。

小武說：那就是你們老師把最後一句屏蔽了。他加強語氣說：但是最後一句是最重要的。

每到這時，郁歡就會驚訝於小武的自信。這個十一歲的小孩說起話來，有一種與他年齡不符的篤定。

去布朗夫人那裡補英語，效果不錯，小武的英語也有長進。但郁歡不能容忍的是，小武每次回來，都帶回來一身的菸味。這種菸味不是浮在衣服的表面，而是浸在每一個纖維裡，好像小武不是去學英語，而是被泡在大菸缸裡。這種被菸熏的味道大大降低了郁歡的快樂，甚至讓她沮喪起來。所以每次小武回家，郁歡都把他按在浴缸裡，剝下的衣服，立刻送進洗衣機。

還好那是夏天，衣服穿得少。到了十月份，小武要去上中學，郁歡正猶豫是否繼續跟著布朗夫人學英語，布朗夫人的兒子小布 朗來了，說他們就要搬家了。如果小武想繼續學英語，我母親熱烈歡迎。小布朗又說，搬完家我會來告訴你地址。

小武去了博海爾中學，開學考英語分班，小武被分到第一班。這個班的孩子大多來自英法雙語家庭，也就是說，家長是一個說英語、一個說法語的。小武的父母既不說英語，也不說法語。小武仰著一張中國 臉，坐在一群白孩子中間，十分顯眼。

開學第一堂課，校長來到這個班，說誰的家長不說英語和法語，只有小武一個人舉手。校長問他家庭語言是什麼，小武說是中文。校長就笑，說：以後你是老闆，因為現在中國正在崛起。

布朗夫人搬走之後，小布朗來過小店。他一跛一拐地進來買了一盒菸，一包布朗夫人喜歡的牙買加酥餅。小布朗不說什麼，用一雙大眼睛望著郁歡，彷彿有話要說，卻欲言又止。郁歡發現人在這個時候，是很好看的，含蓄的期待讓人類表情豐富而神祕。

小布朗長著一張稍顯粗糙直白的臉，因為眼神中的含蓄，變得生動了很多。郁歡心裡明白小布朗沒有說出來的意思，他還是很希望小武能到布朗夫人那裡上課。郁歡不知道這是布朗夫人的心意，還是小布朗的意願，但給小武上課，讓布朗夫人感到高興，這是一定的。

小布朗一直在說小武是多麼聰明，他是怎樣讓布朗夫人感到教學的愉快。一個老師與一個學生的相遇不是偶然的，他說，對一個老師來講，有一個好學生是他的幸運。然後小布朗就用一雙詢問的眼睛望著郁歡。

郁歡明白他的意思，卻沒有說出他想要的那句話。從西區跑到東區去上課，對一個十二歲的小孩太不安全。而如果劉翔去接送，就給他們本來繁忙的生活，增加了額外的工作。

郁歡潛意識中，最為抗拒的還是布朗夫人家中的菸味，那種菸味能夠在短短一個小時內，浸透小武的衣服和頭髮，郁歡不能想像他們家的衛生狀況。郁歡不想讓小武為了學英語傷身體，夏天通風尚好，冬天關門閉窗，環境更加惡劣。

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小武能進雙語班，實在是僥倖。真正學起來，小武相差很遠。第一次考試，考了倒數第三名。郁歡開始盼著小布朗來，但他卻始終沒有來。

有一天來了一個女士買東西，郁歡開口就說：你是英語老師吧！那女人就笑起來，她說：你怎麼知道？郁歡說：你一開口我就知道。那女人說：我開口說了什麼呢？郁歡想說你咬文嚼字，但英語不知有沒有這個成語。

郁歡的聰明，表現在她善於拐一個彎兒，把成語轉換成日常用語：她說：你的腔調特別好。（二）