示好不敵示短，幻劇露出破綻。扮可憐贏不回可愛，頓時，我對牠的好感蕩然無存。

牠不是我的珍珠鳥，也根本不是珍珠鳥。我是你的珍珠鳥，你為所欲為，是因為你認為你愛得太多，我認為你愛得太少。

親愛的狩獵者，溫水煮蛙式的暗傷是你的必殺技嗎？你以此制服了多少真正無辜的獵物？你與她調情的時候，記不記得你說過寧可末日降臨，也捨不得我踏出你的世界？其實，你對我十分捨得，但凡誘惑擦肩而過，我便化作最輕的籌碼，不配你繼續捨不得。(s)AINT歌詞如是說：「我不關心你的世界是否毀滅，反正我從未收到過你的邀請券。你叩拜我的盛名，所以我為你畫了一顆心。如今我不再是藝術家，而是任你潑墨的藝術品。」

看來我還須修煉，修煉到就算給你三百六十五顆心，也不能證明其中有我的真心。我可以摺很多顆，可以摺很多、很多顆，為與你這樣的狩獵者交鋒。我會把真心埋在深不可測的水底，它將與拉戈島的海水融為一體，你長槍戳中的，不過是折射產生的虛象而已。

算了，我對自己說，都過去了，也都過來了。

我把紙心從玻璃瓶裡倒出來，挨個丟進碎紙機。齒輪捲著細密的冷風，咀嚼苦杏仁味的記憶，粗澀得難以下嚥。他果真用實際行動征服了我，不過他的力用反了方向，他高舉的羽翿沒能指揮珠歌翠舞，而是引領我的心躍入墳墓。被手機 密碼緊鎖的倒計時鐘錶，停擺於獲釋前的九十九天。

他仍舊聯繫我，用他擅長打動我的方式，不含絲毫為額外討好我而做出的突破。（一○）