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天鵝之歌（四）

竹心

沒過多久，音樂聲起。渾厚的女中音，不過不是舒拉，是關牧村的聲音。那是女兒用手機播放的。女兒從小就是貼心的小棉襖，三、四歲的時候，一看見他坐著發呆，就爬到他的腿上，用小手摳她的鼻子，直到他笑出聲為止。

後來他買了一個磚頭式的小錄音機，想方設法找到一盤《天鵝之歌》的磁帶。小傢伙不知怎麼觀察到他喜歡這盤帶子，小手一按，樂曲行雲流水般地淌出來。他抱著年幼的女兒，女兒乖巧地坐在懷裡，安靜極了。

那時他其實早已淡忘了舒拉和舒拉的愛情，舒拉變成他年輕歲月裡的一個符號，或者是一段美好的、有些淒涼的青春往事。當他抱著女兒沉醉在《天鵝之歌》的旋律中時，思緒總是飄回有母親的遙遠年代。他總是在想，五歲前，大概母親也曾這樣抱著他，無數次地聽過這首曲子。否則他怎可能在十幾年後的青春年少時，會對它一聽鍾情，終身不悔。可惜這些往事他已經不太記得了。

音樂輕輕地流淌，此時，他已完全從迷離夢境中回到現實世界。看來女兒對於《天鵝之歌》的鍾愛，或許也是來自於母親的一脈相承，他想。

他閉著眼睛，沉醉在音樂的魅力裡，心情平靜。

當他再次睜開眼睛，視線依舊被眼屎堵著，模糊不清。

「閨女，再幫爸爸洗洗眼屎。剛才沒洗乾淨。」他說。其實心裡有一點火大，但是盡量保持語調平靜。

女兒沒有說話。周圍再一次陷入死一般的寂靜。（四）

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