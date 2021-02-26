薛慧瑩／圖

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小武來到蒙特婁的時候，才七歲。第一次隨著父母到附近小學就讀，那個班叫歡迎班，是給新來的孩子們補習法語的。過了歡迎班，才能進入正式班學習。

小武在國內學過一點英語，是那種洋涇濱的順口溜，比如「有個man扛著gun，騎著horse還嫌慢，重要情報送邊關」之類。

有了學過英語的底氣，小武自我感覺良好，所以在走廊見到老師，他就用英語說：Hello teacher.

但老師沒有理睬他，而是向即將離去的劉翔和郁歡點點頭，轉身逕自向教室走去。

小武有點不知所措，郁歡就說：趕緊的，跟著老師。

小武著實是經歷了一個與新文化磨合的過程，這是郁歡沒想到的。她本來以為只有自己在陌生的環境中備受煎熬，小孩子懂什麼呢？他們去玩就是了。但小武的不快樂是那麼真實，一張小圓臉都變得愁眉苦臉。他沒有朋友，在學校受到打擊，這些都明白寫在臉上。

他回到家裡，在床頭呆坐了片刻，就開始看《西遊記》、畫畫。郁歡忙完了去看，看見一張白紙上畫著一塊大石頭，上面還有幾卷書，幾個小人兒正在忙著。問他是什麼，小武說是唐僧西天取經，被老龜扔在海裡，正在曬經，那塊大石頭就是曬經石。

郁歡想：我們就是來西天取經的，目前也是狼狽不堪。通往西天的妖怪尚未打完，英語、法語、計算機都是妖怪。即使取得真經，還有神仙掐指算來，說你共有八十一難，如今還差一難……慢慢地曬吧！

郁歡開店之後，認識了旁邊希臘餐館老闆的女兒喬依娜，才十六歲就打工，因為蠅頭小利而荒廢學業，就禁止小武來店裡。但這個小店其實就是郁歡的家，再怎麼著，小武都是不可能不來。魁北克政府又明文規定，不讓十二歲以下小孩獨自在家。如果被政府發現，輕則拘管家長，重則領走孩子，然後給他們找一個代管人家收養，等於將家庭拆散。

郁歡當然不敢將小武獨自一人放在家裡，但小武又不願意留在放學之後的托管所，那裡都是小小孩，小武自認已經是個少年。所以有時小武也會在小店過渡一下，等郁歡下班一起回家。

小武來了，就坐在櫃檯後面的搖椅裡。雷恩來買酒，愛逗他玩，說：小武你幾歲？小武說：十一歲。雷恩說：才不像，我看你像七歲。

小武不說話，緊繃著一張小臉，站起來顯示自己的身高。雷恩就做跌足狀，拍手叫道：你果然十一歲。

魁北克是加拿大唯一的法語省，原本是法屬殖民地。二戰之後戴高樂將軍來過一次，一來就演講，演講口號是「新法蘭西萬歲」。戴高樂這句話極大刺激了魁北克法裔，本來魁北克是他們祖先占領的，後來打不過英國 人，被迫歸屬聯邦法。「魁北瓜」從此耿耿於懷，一直都想鬧獨立。戴高樂老先生身高一米九十，高出某些人數頭，振臂一呼，引起「魁北瓜」們應者雲集，高呼萬歲，竟有揭竿而起之勢。後來被老杜魯道政府鎮壓下去，那是後話。

如今法裔最害怕的事，就是民族性的流失。法律規定在魁北克必須學習法語、說法語，這就是語言法，一○一法案。魁北克有世界上獨一無二的語言警察 。如果服務業的人不說法語，就要強制去學法語。如果學不會，就別做生意了，直接打張單程票，願意去哪兒就去哪兒。所以魁北克的小學是必須學法語的。

小武來到這裡，就學了法語。到了小武要考中學的時候，小武早就忘記了「有個man扛著gun」的順口溜。郁歡認為小武急須學習英語。英語是世界語言，也是上中學要學的第二語言。儘管劉翔反對，郁歡還是堅持給小武找補習老師。

小武最早的老師是布朗夫人。劉翔小店面朝紐曼街，後面是一片居民區，那裡是劉翔的客源。布朗夫人也住在這一片小區中，她是個身材健壯的婦人，一頭稀疏的灰白頭髮梳成一條辮子，垂在腦後，戴一副白邊眼鏡。

郁歡最早見到她，透過牛仔褲和灰色圓領衫的外表，就看出了她真實的社會身分。布朗夫人伸出的雙手纖細修長，非常漂亮。在伸出這隻手接過零錢的時候，永遠是五指併攏，表現出一種禮貌的態度，郁歡對此印象深刻。

有一天，布朗夫人見郁歡在看書，就說她有很多書可以送給郁歡，第二天她就抱著書來了。她抱來的是英語小說和語法書，還有一本小紅書 ，是英語版的毛主席語錄，第一頁上赫然印著：全世界無產者聯合起來。這本書讓郁歡感到某種熟悉的氣息撲面而來。那時布朗夫人已經拄著拐杖，每走幾步就要停一停。

郁歡因此深受感動。

在小店裡交朋友，是魁北克小店的功能之一。因為顧客們都是鄰居，見面要寒暄一下，年長孤獨的也會在買東西之後，與店主閒聊幾句。（一）