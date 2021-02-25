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無關欺騙（九）

胡剛剛

何錯之有？「我」在他的句式裡，充當的確實是形容詞性物主代詞，而非賓語。一直以為，當得知被自己的唯一視作「之一」的時候，是該放下的時候。現在我明白，真正放下的時候，是意識到雙方相同的語言實則互為鏡像──相反，不相通：我道出的挖苦，他理解成讚頌；我定義的欺騙，他認為無關欺騙；我視如珍寶的誓言，他視如草芥。我的所謂，是他的無所謂，安居於各自的真空球裡，我們猶如籠鳥檻猿，無望訖情盡意，更無望相濡以沫。

如果說之前我還有些許糾結，那麼當他說出「我擁抱她的時候，腦海裡是妳正在別人懷裡」的一刻，我釋然了。他以己度人，質疑我難耐孤獨的夜晚，卻不知我憑靠每晚為他摺紙擊退孤獨──心形的紙藝，大的、小的，立體的、平面的，樸素的、多彩的。我把它們裝進尋找許久才選定的心形玻璃瓶中，打算在第三百六十五天送給他。可惜他催眠術欠佳，我提前覺醒，啟動了逃亡程式。

親愛的狩獵者，你告訴過我，你和他們不同。你和他們唯一的不同，是你舌燦蓮花。別人不敢說的情話、不敢許的承諾，你向來脫口而出，因為「一言既出，駟馬難追」是你不屑破譯的天書。怨我擅自美化了你的不同，允許你離我近一點、允許你傷我多一點。

你讓我想起寵物店裡偶遇的小鸚鵡，喙色酷似我心愛的珍珠鳥。牠衝我變著花樣鳴叫，成功誘我向牠伸出手指。牠用上下喙輕觸我的皮膚，並探舌舔舐，在暗中一點點增大咬合力度。我不忍制止，直到疼得鑽心，才猛然撤手。牠嚇得倒退幾步，茫然不知所措地望著我。（九）

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