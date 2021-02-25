夏天沒有過去（全文完）

「可是心裡有害怕別人知道的事，怎麼能安全呢？你們所說的交流，往往是把意見扔來扔去，像打球一樣。打完以後還把球拋棄，根本沒有誠意。然後你們聚在一起開派對，心裡各想各的，哪能不寂寞呢！」

「說得對。」

「只有心能真正的交流。」

「難道你們可以探測到每個人的想法嗎？」

「是啊！但我們不是總要關注它們的。那些泡泡一樣的東西，幹麼要去抓它們？我們有自己的事情要忙。」

「但是你們注意到我的想法了！」

「你希望我們注意啊！是你想和我們說話。」

「對，我承認。你們很細心。」

「我們對自己很細心，也就注意到你囉！」

螢火蟲察覺到我沒有問題要問了，瞬間就轉身飛走，留下我被無數的光點環繞。但牠們同為一體，好像散開來的流星雨。正如牠們所說的那樣，一隻說話，大家全都知道。聽到一隻，就聽到全部。

「只有心能交流。」我覺得剛剛和螢火蟲的對話只是起步，我現在才開始和螢火蟲交流、和自己交流、和廣大天地交流。

我發現用心交流的時候，聽到的只有悄悄話，但是悄悄話變得很大聲。花在說話，葉子在說話，風在說話，泥土也在說話。我心裡的悄悄話也變得很響亮，好像全世界都聽得到。祕密，只是一個人以為可以鎖起來的悄悄話，但是世間並沒有關得住祕密的盒子。黑暗就像祕密的守護者，卻脆弱得抵擋不住一點光。

「是的，你明白了！」一隻螢火蟲說。莫非所有的螢火蟲都聽到我的心了？

「是啊！」這次聽起來是好幾隻螢火蟲的齊聲回答。我意識到我已經成為他們的一員。

那年夏天的夜晚很明亮。（全文完）

➤➤➤夏天沒有過去（一一）