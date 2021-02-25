施諾夫看著阿倫的背影，沒說什麼。他心裡想，又到年底了，是該為阿倫做點什麼了。

在公司一年一度的新年聯歡會上，施諾夫的確給了阿倫一個大大的驚喜，一份公司嘉獎──一個月Potbelly（一家美國 快餐連鎖店）的免費午餐。阿倫接過施諾夫遞給他的禮品卡，大家的掌聲他好像一點都沒聽見，只在心裡飛快地盤算著這張卡能值多少錢。

施諾夫頗有些難為情，講話的語調也不像往日那麼激情迸發。他談了全球經濟如何不景氣，美國市場如何蕭條 ，公司如何支撐門面、慘淡經營，由此得出的最終結論是，今年公司不再發年終獎了。這麼一來，阿倫的免費午餐儘管不值多少錢，卻也顯得彌足珍貴了。

阿倫還沒捨得去吃他的免費三明治，一個更大的變故已經在等著他了。對他來說不是驚喜，更像是一場驚悚。等阿倫緩過神來，木已成舟，說什麼都來不及了。

他跌坐在椅子裡，反覆咀嚼著施諾夫的話：「從今年開始，你要向朴承碩彙報。」

當施諾夫對他發出這道指令，阿倫本能地瞪起眼睛，反駁道：「為什麼？」

施諾夫拍了拍他的肩膀，滿臉堆笑地說：「你忘了咱們之間的約定，不能問為什麼。」

阿倫一愣，有這回事兒嗎？我怎麼一點都不記得了呢？

施諾夫又拍了拍他的肩膀，接著說：「忘了沒關係，通常人只會記住對自己有利的東西。那時你四處求職無門，也怪不得你，是那些人有眼無珠。我卻做了相反的決定，我一直為自己這個決定感到驕傲。」

阿倫翻了翻眼睛，終於聽出了老闆的弦外之音。（六）

➤➤➤阿倫跑得快（五）